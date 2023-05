Sacha De Giovanni: «Aprile fa lu fiore e il Duo Declino si prende l’onore»

(NOTA STAMPA). Continua l’autocelebrazione del duo Merla-Potenza, sindaco e vice, accaniti sostenitori dei lavori pubblici a tutti i costi (non si capisce perchè). Oggi, ancora una volta, li ritroviamo in versione sbandieratori di idee e di lavoro altrui: l’adesione ad Avviso Pubblico, da me promossa prima delle dimissioni da assessore (guarda intervento video), nonostante alcune resistenze interne.

Non sarà sfuggito a molti, però, la loro refrattarietà, ai limiti dell’allegria, agli investimenti in cultura e politiche sociali, tanto da far sparire incredibilmente i 90.000 €. da me stanziati quando ero Assessore e da elargire inspiegabilmente €. 1.000,00 per attività, udite udite, di “…trasferte dei relatori e momento conviviale” alla ditta “Radici future” dell’ex candidato PD alle primarie Leonardo Palmisano, anziché sostenere il welfare.

C’è bisogno di pagare ditte (non associazioni!) guidate da cordate di partito e lontane dal territorio?

Nella comunità sammarchese non vi sono associazioni in grado di organizzare eventi sociali evitando di finanziare amche presentazioni di libri?

Perchè la sorridente coppia di (dis)amministratori non sorride mai alle associazioni locali quando chiedono un piccolo contributo per le manifestazioni?

Devono iscriversi al partito per averli?

Con Merla e Potenza, DD (Duo Declino), nelle foto postate sui social, vediamo raggiante anche il sindaco di Monte Sant’Angelo, coordinatore di Avviso Pubblico, associazione di Enti per la trasparenza e la lotta alla corruzione.

– Che ne pensa il primo cittadino dei due siti UNESCO dell’esordio in Avviso Pubblico poco trasparente dell’Amministrazione Merla-Potenza?

– E ancora, cosa ne pensa D’Arienzo dell’ultimo e grave atto della Giunta del Duo Declino, n. 49 del 18/05/2023, che annulla la delibera di giunta comunale n. 135 del 05/10/2015, relativa all’approvazione del regolamento per il conferimento degli incarichi legali?

– Perchè proprio in questo momento in cui ci sono da spendere tanti soldini per gli incarichi?

– O della mancata pubblicazione sulle pagine istituzionali dell’ultimo consiglio comunale straordinario voluto dalle opposizioni, avente ad oggetto il futuro del laboratorio analisi di San Marco in Lamis?

Si spera che l’adesione ad Avviso Pubblico, da me promossa e portata all’approvazione in consiglio comunale, sia davvero motivo di slancio per superare queste pratiche arroganti e inaccettabili.

Ovviamente, mi sarei aspettato troppo vedendomi citato come autore dell’adesione ad Avviso Pubblico.

La (sedicente) trasparenza si nota anche da queste piccole cose.

È proprio vero: aprile fa lu fiore e il Duo declino si prende l’onore. (nota stampa)