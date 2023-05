Stasera Crotone – Foggia, Rossi cerca l’impresa. Match trasmesso in TV

FOGGIA – Stasera alle 20,30 partita di ritorno dei quarti di finale play-off di serie C tra Crotone e Foggia. Si parte dall’uno a zero per i pugliesi, maturato nella partita di andata. Il tecnico del Foggia Delio Rossi è stato squalificato e seguirà la partita dalla tribuna. Cinquecento i tifosi rossoneri al seguito della squadra. La partita sarà trasmessa in diretta su Raisport.

Con il passare del tempo, l’ ansia e l ‘ adrenalina della città aumentano, con l ‘ avvicinarsi di un ‘ altra partita senz’appello, da dentro o fuori . Il Foggia è al bivio tra il raggiungimento delle semifinali dei play-off di Serie C o l’ eliminazione dai play-off di Serie B.

Con la vittoria di stretta misura allo Zaccaria, i “Satanelli“ hanno il vantaggio di due dei tre risultati a disposizione per superare il turno. Il Foggia passerà alle semifinali in caso di pareggio o vittoria al Scida. Se invece il Crotone vincerà con qualsiasi punteggio nel secondo turno, saranno i rossoblù a qualificarsi, in base alla posizione più alta in classifica al termine della regular season, quando i calabresi hanno chiuso al secondo posto con 80 punti (19 in più di dauni).