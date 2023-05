Strage di giovani nel Foggiano: auto familiari coinvolta in incidente

FOGGIA – Paura stamane a Foggia durante il trasporto delle salme di Emilio, Pamela ed Emanuele, dall’obitorio dell’ospedale Riuniti di Foggia ad Ariano Irpino per lo svolgimento dei funerali al palazzetto dello sport. La Fiat Panda incolonnata nel corteo, guidata dal fratello di Pamela, con a bordo sua madre, insieme alla mamma di Emilio è rimasta coinvolta in un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze con un’autocisterna.

Fonte: Nicola Serafino tramite fb

La vettura ha riportato solo danni nella parte posteriore. Ma poteva andare decisamente peggio stando al racconto di chi era presente sul posto.

“Non bastava il dolore che stiamo vivendo – ci dice Nicola Serafino – incolonnato anch’egli nel corteo, siamo stati davvero miracolati stamattina. E’ stata una frazione di secondi. I nostri angeli ci hanno protetto. E’ stata una mattinata rocambolesca. Sono ritornato ad Ariano con un passaggio. Ne approfitto per ringraziare di cuore la comunità arianese per la vicinanza e il grande calore dimostrato in questo momento di grande tristezza e dolore.” Lo riporta Gianni Vigoroso sul sito ottopagine.it.