Visual marketing: di cosa si tratta. I vantaggi per le aziende

Tra le strategie di marketing tradizionale, un ruolo chiave lo rivestono i gadget personalizzati da regalare ai clienti in occasioni particolari.

Si tratta di un gradito omaggio per chi lo riceve ma anche di un veicolo pubblicitario molto importante per il brand che lo realizza.

Inoltre, a differenza di altre strategie del marketing classico tra cui, ad esempio, i cartelloni pubblicitari o uno spot in tv, i regali personalizzati sono economici e accessibili alle piccole imprese che, ogni giorno devono pianificare accuratamente il budget da dedicare alla pubblicità. L’obiettivo, infatti, è quello di promuoversi senza spendere una fortuna e, al contempo, trovare un oggetto che sia utile e gradito ai clienti: a questo proposito, le magliette con logo rappresentano la prima scelta, facili da personalizzare e ben visibili e riconoscibili a distanza.

Ma quali sono, in concreto, i vantaggi di una campagna di visual marketing mediante magliette personalizzate?

Innanzitutto, una maglietta è semplice da realizzare ed è una forma di pubblicità alla portata di tutti.

Poi, rappresenta un investimento economico contenuto ma a lungo termine: chi la indossa, porta in giro per la città il logo aziendale e le persone hanno così modo di familiarizzare con l’azienda, conoscerla e sapere a chi rivolgersi nel momento dell’acquisto di beni e/o servizi.

Ancora, si tratta di un gadget utile e non fine a sé stesso: tutti, ormai, indossano le magliette durante le occasioni più svariate (nel tempo libero, per fare la spesa, in casa…) ed è sempre un piacere avere un nuovo capo d’abbigliamento da aggiungere al guardaroba.

Ideando una maglietta con una grafica piacevole, l’azienda si assicura che chi la riceve vorrà indossarla in molteplici occasioni.

Ma i vantaggi non finiscono qui.

Ricevere un dono gradito, fa sì che i clienti si sentano importanti e sviluppino un senso di appartenenza alla realtà aziendale, collegando il brand a sentimenti positivi.

Ciò porta a un aumento della fiducia e alla fidelizzazione e, difficilmente, si rivolgeranno alla concorrenza.

Infine, si tratta di un gadget che consente all’azienda la massima libertà creativa con la possibilità di scegliere tra numerose tecniche di stampa, svariati tessuti in base alla stagione, all’estetica, al comfort e alla capacità traspirante, e di aggiungere loghi, scritte e stampe a seconda della fantasia. (nota stampa).