Gentile direttore di StatoQuotidiano.it,

ti invio la “continuazione” dell’analisi sulle dinamiche economiche di Manfredonia, che ora affronta la domanda sorta spontanea tra i lettori dopo il mio ultimo articolo: … a quanto ammonta il denaro “nero” che circola a Manfredonia?

Prima di incominciare, una mozione d’ordine. Il mio narrare non ha nessuna velleità di valore statistico ma solo giornalistico, ho trovato quei dati e li ho raccontati, nessuna “tortura” dei numeri, nessuna intenzione moralistica: chi ha detto che il 90% di reddito prodotto da dipendenti e pensionati è una catastrofe ?

Ulteriore analisi è opportuna. E infatti Tommaso Rinaldi in un suo commento del mio articolo, su StatoQuotidiano, suggerisce di leggere anche i dati relativi all’incidenza reddituale delle imprese in contabilità ordinaria, la percentuale di contribuenti rispetto al numero degli abitanti, il mercato immobiliare. Esatto. Che si proceda.

Mi permetto tuttavia di osservare che per un raffronto fra Manfredonia e altre città “simili” come Gallarate, Faenza, Monopoli, Viareggio, ed altre, il raffronto deve essere fatto fra realtà omogenee oltre che simili: penso tuttavia che una città abbandonata a se stessa su un piano inclinato, come la nostra, all’interno di una provincia abbandonata a se stessa, non abbia molti competitor a parte le realtà calabresi. E’ in questa prospettiva che si deve cercare una chiave interpretativa. Altrimenti … che te lo dico a fa’?!

Detto questo, proviamo a capire se c’è e quale incidenza ha il denaro prodotto dall’evasione, dalla corruzione o dai soldi mafiosi riciclati, all’interno dell’economia cittadina (questione speculare a quella delle basse percentuali reddituali del 72% dei cittadini).

L’Istat rileva i consumi sul territorio, città per città, nel calcolo che annualmente fa del Pil.Il Ministero delle Finanze registra i redditi dei territori. Ma l’Istat stima anche gli indici di evasione fiscale e di corruzione/riciclaggio, spiega Nicola Di Bari, economista, collaboratore dell’Attacco, al quale ho di nuovo chiesto aiuto per trovare e raccontare tali dati.

Analizziamo subito il delta, la differenza, che intercorre fra i redditi e i consumi cittadini. Non abbiamo trovati disponibili i dati del 2022 riguardo ai consumi e quindi qui analizzeremo i dati del 2021 che sono equivalenti.

Il reddito complessivo dei manfredoniani nel 2021è stato di 532milioni e 280mila euro e rotti(per l’esattezza 532.280.931).

I consumi sono stati 771milioni e 807mila euro e rotti (per l’esattezza 771.807.350).

Ricordando che i consumi hanno corrispettivo nel fatturato e non dal reddito, vediamo subito che c’è una differenza di 239milioni 526 mila euro e rotti (per l’esattezza 239.526.419) fra reddito complessivo prodotto dalla città e consumidella città stessa.Quindi i manfredoniani apparentemente spendono più di quanto guadagnano. Però la situazione è un po’ più complessa.

Tali uscite superiori alle entrate per quasi 240milionisono i cosiddetti consumi senza reddito.Non sono tutti soldi di cui non si conosce la provenienza. Anche queste informazioni sono identificabili. Eccole.

Un 26% del consumo in più (non di quelli totali ma di quelli in più, quelli senza reddito) viene dalle rendite ereditarie.

Un altro 10,72% viene dai “debiti al consumo”, cioè dai soldi che i cittadini prendono in prestito dalle banche, dalle finanziarie, ecc.

Un 11,83 % è venuto nel 2021 dal reddito di cittadinanza.

Il 13,71% è arrivato nelle tasche dei manfredoniani dall’assistenza pubblica (accompagnamenti, indennità ecc.).

Poi c’è uno 0,14% di Naspi (l’indennità mensile di disoccupazione).

Sul totale dei consumi senza reddito queste voci rappresentano il 63,2 per cento.

Resta a questo punto un 36,8 per cento del totale dei consumi senza reddito che non rientra in nessuno dei cespiti citati, che vengono dal “nulla”: sono 88 milioni e 205mila euro e rotti (per l’esattezza88.205.539)ossia quasi 9% del consumo totale registrato.

Sempre l’Istat, spiega di Bari, stima in genere che sul totale dei consumi senza reddito tali soldini vengano per il 28,13%,e nella misura di 67 milioni 389 mila euro e rotti (67.389.748) dall’evasione fiscale, mentre per l’8,69% (20.815.719 euro) dalla corruzione e dalla criminalità, ossiadal riciclaggio dei soldi sporchi.

A Manfredonia dunque oltre 88milioni di euro sono prodotti da evasione, riciclaggio e autoriciclaggio, e di questi quasi 21 milioni direttamente dal riciclaggio di denaro sporco.

Senza falsi moralismi il “nero” appartiene alla fisiologia del sistema fiscale italiano, con funzione quasi da lubrificante, e l’Istat lo sa, inutile indignarsi. Ma se consideriamo che lavoro di impresa più lavoro autonomo producono ricchezza a Manfredonia (per poco più del 5% del totale) per un ammontare di 30 milioni annui, ci accorgiamo che il reddito al nero prodotto in città è quasi tre volte superiore a quello dichiarato da impresa/autonomi; nello specifico quello da riciclaggio è inferiore solo di un terzo rispetto a quello dichiarato da impresa/autonomi. Il Sole24ore, non a caso, ricorda di Bari, ha individuato la provincia di Foggia come territorio ai primi posti nell’attività di riciclaggio di denaro sporco in Italia.

I soldi che girano in città sono dunque ben superiori a quelliche finiscono nei redditi dichiarati ed un ruolo importante lo svolge l’attività di riciclaggio. Questi numeri andrebbero adeguatamente e ulteriormente analizzati.