FOGGIA – Dopo l’annuncio che l’iscrizione al campionato del Foggia avverrà senza problemi, Nicola Canonico non ha fornito ulteriori dettagli. Ci aspettiamo che il patron tenga una conferenza stampa per illustrare i programmi per la prossima stagione, probabilmente qualche giorno dopo il 4 giugno, data di scadenza per l’iscrizione delle squadre al campionato di Serie C.

L’auspicio è che la prossima stagione dei rossoneri sia più competitiva rispetto a quella appena trascorsa. Una piazza come Foggia merita di disputare almeno i playoff e di essere tra le protagoniste. Canonico sembra aver perso parte degli stimoli rispetto ai primi anni, anche a causa di un ambiente non completamente favorevole. Tuttavia, l’appello della sindaca a rimanere in carica, dato che non ci sono altri imprenditori immediatamente interessati a rilevare la società, ha dato nuova energia all’imprenditore barese, che potrebbe considerare un rilancio.

La sindaca ha esortato gli imprenditori locali a trasformare il loro interesse in sponsorizzazioni per rafforzare economicamente il club, e non è escluso che possano arrivare sponsor anche da altre città. Si vocifera che Molino Casillo, già main sponsor del Bari, sia interessato a investire anche nel Foggia. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’azienda ha già dimostrato un forte interesse nel calcio, sponsorizzando la Nazionale e club come il Milan.

Questo sarebbe un grande passo avanti per Foggia, una piazza con enormi potenzialità.