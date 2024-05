Domenico La Marca: "Il futuro è rigenerazione urbana. Ripartiamo dalla riqualificazione del fronte mare"

Il progetto più importante che intendiamo realizzare, per ridare un nuovo volto e una nuova identità a Manfredonia, è quello della riqualificazione del fronte mare tra Manfredonia e Siponto, un progetto da tempo annunciato e mai realizzato, in grado di immaginare uno sviluppo, anche di natura turistica della nostra città, in grado di partire dalla zona stazione per giungere alla riviera sud, con collegamenti di mobilità, anche lenta, utili anche per itinerari turistici in grado di far apprezzare il nostro meraviglioso patrimonio culturale e naturalistico.