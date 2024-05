“A volte si sta meglio senza sapere”, scriveva Eleonora Bolzan in uno dei suoi ultimi post online. Eleonora, giovane veneziana di soli 27 anni, è stata stroncata da una leucemia dopo quasi un anno di lotta contro la malattia. È deceduta mercoledì 29 maggio, quando le sue condizioni, peggiorate nelle ultime settimane, le hanno impedito persino di aggiornare il blog che aveva aperto per raccontare la sua storia.

Affetta da leucemia mieloide acuta, diagnosticata nel giugno dell’anno precedente, Eleonora ha dovuto affrontare cure pesanti che, purtroppo, non sono riuscite a salvarla. La giovane di Gaggio di Marcon, in provincia di Venezia, è morta due giorni fa all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove era stata ricoverata ad aprile.

“A giugno 2023 mi è stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta, una malattia del sangue per cui i globuli bianchi che crescono nel midollo osseo non riescono a raggiungere la maturità necessaria per essere funzionali nell’organismo,” aveva spiegato Eleonora sul suo blog. Attraverso le sue pagine web, dava voce ai suoi pensieri e alle sue difficoltà crescenti, offrendo uno sguardo intimo sulla sua battaglia contro la malattia.