Lo sport insieme alla scuola, rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei giovani. Integrati tra loro, offrono un ambiente ideale per l’acquisizione di competenze essenziali sia a livello personale che sociale. La pratica sportiva insegna valori come la disciplina, la perseveranza e il lavoro di squadra, qualità che si riflettono positivamente anche nel rendimento scolastico. Inoltre, lo sport promuove uno stile di vita sano, contribuendo al benessere fisico e mentale degli studenti, migliorando la concentrazione e riducendo lo stress.

Parallelamente, l’istruzione scolastica fornisce la base cognitiva necessaria per comprendere il mondo, stimolare la curiosità e sviluppare il pensiero critico. Attraverso lo sport, i giovani imparano a gestire le vittorie e le sconfitte, ad affrontare le sfide con resilienza e a rispettare gli avversari, valori che sono altrettanto cruciali nella vita accademica e nelle future esperienze lavorative.

La nostra Città vanta una tradizione storica nella cultura sportiva. Non mancano le occasioni, non mancano le Stelle che brillano, giovani talentuosi che vogliono perseguire i loro sogni, quello che manca invece sono le strutture, sostegno e l’affidamento del settore in ambito Amministrativo a gente specializzata. Per citarne alcuni:

Cristiana Totaro classe 2011, domina i Campionati Regionali Pugliesi, conquistando titolo di Campionessa Regionale U13.

Michele Manzella anni 14, l’infallibile tiratore delle fiamme oro, vince e convince, ogni suo colpo va a segno.

Pietro Basta, cestista cresciuto nella Webbin Angel Manfredonia, a soli 16 anni esordisce in seri A e continuerà nel suo percorso da campione

Non da meno il settore Volley con il campionato studentesco. L’ Istituto C. Ungaretti si aggiudica il titolo Regionale con i giovani cadetti, mentre alla femminile del Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide va il titolo Provinciale. Risultati frutto del meticoloso lavoro condotto sul territorio dalle Associazioni Officine Pallavolo Manfredonia e Volley Club Manfredonia, che ritorna in serie D, entrambe fucine di campioni.

Dunque il cuore pulsante dello sport Sipontino è costituito senza dubbio dalle Associazioni sportive che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Valorizzarle, sostenerle, significa riconoscere il loro ruolo cruciale del nostro tessuto sociale, supportandole con risorse adeguate e incentivando la partecipazione attiva della cittadinanza. Ma non solo:

E’ di fondamentale importanza l’istituzione di un Ufficio Sport Permanente

Aggiornamento dell’albo delle ASD e SSD tramite un avviso pubblico in cui le stesse dovranno comunicare:

– Dati anagrafici;

– Atto costitutivo e statuto;

– Iscrizione al registro del Coni;

– Affiliazione alla Federazione/Ente promozione sportiva di appartenenza;

– Numero di iscritti suddiviso tra uomini e donne e fasce d’età;

– Campionati di serie e di categoria a cui partecipano

Ricognizione di tutte le strutture sportive del territorio comunale con segnalazione delle criticità strutturali e numeriche tali da confrontarle con le necessità delle associazioni sportive iscritte all’albo.

Per recuperare, in parte, il gap tra il numero delle associazioni sportive e il numero delle strutture comunali disponibili si deve puntare al ripristino di quelle aree destinate allo sport che tutt’oggi sono abbandonate e/o mal curate. Le somme stanziate dal Governo centrale, tramite Sport e Salute , sono una grande opportunità di sviluppo sostenibile per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva, partendo dai luoghi socialmente più esposti rigenerando aree urbane periferiche e recuperando quelle disagiate riqualificando anche il tessuto sociale. Il finanziamento mira ad allestire strutture, impianti, completare e/o adeguare gli impianti sportivi esistenti.

, sono una grande opportunità di sviluppo sostenibile per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva, partendo dai luoghi socialmente più esposti rigenerando aree urbane periferiche e recuperando quelle disagiate riqualificando anche il tessuto sociale. Il finanziamento mira ad allestire strutture, impianti, completare e/o adeguare gli impianti sportivi esistenti. Assolutamente necessario aprire un tavolo con i dirigenti medici dell’Azienda Sanitaria Locale per ripristinare lo “sportello Medicina dello Sport” presso il presidio ospedaliero San Camillo De Lellis di Manfredonia. Ad oggi gli atleti delle associazioni sportive comunali sono “costretti” a recarsi presso le strutture ospedaliere convenzionate di Foggia e Lucera per il rilascio della certificazione medica di idoneità agonistica. Ricordando, peraltro, che il costo della visita di idoneità agonistica è gratuito per atlete/i minorenni presso le strutture ospedaliere convenzionate.

Questo l’impegno serio, mio personale e della Coalizione a sostegno di Ugo Galli candidato Sindaco, che vogliamo dare ad una realtà sportiva che non vive di solo calcio. Questo sostegno, può contribuire a creare un ambiente ancora più vivace e inclusivo, dove lo sport diventa un catalizzatore di crescita personale e comunitaria.

Le associazioni sportive sono il motore che alimenta lo spirito sportivo della città, e valorizzarle significa investire nel futuro di Manfredonia e dei suoi abitanti.

Gaetano Brigida – Candidato Consigliere Comunale “Generazione Viva”