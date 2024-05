La Prefettura di Roma attiva un servizio di vigilanza per Francesca Fagnani

La Prefettura di Roma ha deciso di attivare un servizio di vigilanza per la giornalista e scrittrice Francesca Fagnani. Conduttrice del programma “Belve” e autrice del libro “Mala Roma Criminale”, Fagnani aveva ricevuto minacce da ambienti legati alla criminalità organizzata.

In risposta a queste minacce, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto l’attivazione di un servizio di VGR (Vigilanza Generica Radiocontrollata). Nel suo libro, Fagnani tratta, tra gli altri, del boss della camorra Michele Senese, noto come ‘O pazzo.

Una pattuglia delle forze dell’ordine sorveglierà regolarmente l’abitazione della giornalista e i suoi luoghi di lavoro.

Lo riporta Rainews.it