Uno studio condotto dall’Università del Salento in collaborazione con l’Institute for Marine and Atmospheric Research dell’Università di Utrecht ha rivelato la presenza di nanoplastiche nei mitili del Mar Piccolo di Taranto. Questo è il primo studio scientifico che quantifica la presenza di nanoplastiche nei tessuti organici, segnando un importante passo avanti nella ricerca sull’inquinamento da plastica negli organismi marini.

Il progetto, guidato dal professor Cosimino Malitesta e supportato da Giuseppe De Benedetto e Silvia Fraissinet, ha stabilito un metodo innovativo per identificare e quantificare le nanoplastiche negli organismi marini.

Questo protocollo permette di analizzare campioni con estrema precisione, individuando particelle di dimensioni tra i 20 e i 200 nanometri. Secondo i ricercatori, nei mitili destinati al consumo alimentare è stata riscontrata un’abbondanza significativa di queste particelle, con una composizione chimica dominata da polietilene (38%), polipropilene (28%), PVC (17%), polistirene (12%) e polibutadiene (5%).

Lo riporta Rebecca Manzi di greenme nel testo “Le nanoplastiche sono arrivate anche nelle cozze: l’agghiacciante scoperta in Puglia”