Manfredonia. “La signora Marianna Ricucci ha prontamente dichiarato la propria volontà di ritirare la candidatura, così da fugare ogni perplessità in merito. Tuttavia, secondo la normativa vigente, la rinuncia alla candidatura, può, formalmente, intervenire sino al decorso del termine finale per la presentazione delle candidature ed autenticazione delle sottoscrizioni, intervenute nel corso dei primi giorni del mese di maggio (viceversa la segnalazione della commissione risale al 30 maggio). Pertanto, non seguirà alcuna attività promozionale, di natura elettorale, da parte della stessa.”.

E’ quanto precisa la coalizione “Manfredonia 2024” in merito alla questione di riferimento (focus).