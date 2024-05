Nella mattina di domenica 2 giugno, il Genio Guastatori procederà alla rimozione e alla successiva demolizione di una bomba della seconda guerra mondiale, scoperta in un cantiere di Via Spalato a Foggia. L’esplosivo, un ordigno aereo presumibilmente del peso di 450 chilogrammi, contenente tritolo e due spolette in condizioni precarie, sarà fatto brillare nella stessa giornata nel territorio di Lucera, precisamente in località Ponte Carlone.

Per garantire la sicurezza, è stata ordinata l’evacuazione di un’ampia area con un diametro di oltre 400 metri intorno al luogo del ritrovamento, compreso il quartiere della stazione ferroviaria, con conseguenti modifiche alla circolazione dei treni per diverse ore.

Anche a Lucera, nell’area circostante al punto di demolizione, sono previste evacuazioni e misure di sicurezza per abitazioni, edifici, aziende e beni all’interno e all’esterno delle strutture. Sarà istituito un dispositivo di blocco del traffico veicolare e pedonale presumibilmente dalle 11:00 alle 17:00, con chiusura delle strade comunali 69 e delle zone limitrofe, oltre alla vicinale via vecchia per San Severo.

La gestione dell’evento è affidata al Centro Operativo Comunale, sotto la guida del sindaco Giuseppe Pitta e del dirigente comunale Pietro Savoia, che coordina diverse figure professionali specializzate in protezione civile, pianificazione, logistica, sanità, viabilità, amministrazione, volontariato e telecomunicazioni.

Questo non è il primo episodio del genere nella zona: nel dicembre 2018, nello stesso luogo, fu fatta brillare un’altra bomba bellica tedesca. In quell’occasione, grazie all’intervento esperto degli artificieri militari, l’operazione si concluse senza incidenti gravi. Venne creata una gabbia di Faraday intorno all’ordigno per mitigare i rischi di detonazione accidentale.