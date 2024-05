Il giudice Lorenzo Barracco del Tribunale di Velletri ha assolto nel merito “per non aver commesso il fatto” l’imprenditore Vincenzo Maffione, 36enne di Orta Nova, accusato di omessa dichiarazione di Iva e occultamento di scritture contabili.

Secondo l’accusa della magistratura laziale, Maffione avrebbe organizzato una frode internazionale attraverso il suo business di vendita online di pneumatici, evadendo l’iva per 47 milioni di euro (di cui 7 milioni contestati dalla Procura di Velletri).

L’avvocato Francesco Paolo De Sanctis commenta: “Questa assoluzione è il primo passo per riaffermare la liceità dell’attività imprenditoriale di Vincenzo Maffione, svolta nel pieno rispetto della libertà di stabilimento sancita dai principi dell’Unione Europea, contrariamente a quanto ipotizzato dall’accusa”.

“Ora possiamo affrontare con maggiore serenità anche il processo, ormai prossimo all’avvio, presso il Tribunale di Foggia, nel quale il mio assistito è imputato”, continua De Sanctis. L’indagine di Velletri ha dato il via a un’altra a Foggia, dove Maffione è accusato di associazione a delinquere, insieme ad altre 4 persone, per frode fiscale sempre legata alla vendita online di pneumatici.

“Questa prima assoluzione in abbreviato è fondamentale per noi, poiché dimostra l’insussistenza di elementi che possano implicare il mio assistito come amministratore effettivo di altre società”, conclude l’avvocato.

Lo riporta Foggiatoday.it