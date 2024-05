"Questione Miramare, che ruolo possono avere i cittadini in questa vicenda e sullo sport in generale?"

In questa sede si vuole prendere ad esempio l’attuale problematica dello Stadio Miramare sulla certificazione di agibilità per spiegare il ruolo attivo che potrebbero avere i cittadini in una situazione del genere, tramite la costituzione di una nuova“ Consulta allo Sport”.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, riguardo il “Miramare”, occorre specificare che:

lo Stadio è stato affidato in concessione ad una società privata;

come risulta dal Capitolato d’Oneri, è obbligo del concessionario garantire il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi, fermo restando che il sistema di afflusso degli spettatori è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia (art. 8 -bis, comma 6, D.M. 18 Marzo 1996);

gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, essendo destinati al soddisfacimento dell ‘interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive (in questo caso infatti il Comune si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dalla concessione);

(in questo caso infatti il Comune si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dalla concessione); data l’ubicazione dell’impianto ed i relativi problemi riscontrati negli anni sugli adempimenti normativi, è stata prevista anzitempo una delocalizzazione dello Stadio presso una “Cittadella dello Sport” situata nei pressi del campo sportivo “Scaloria” e del palazzetto abbandonato;

ed i relativi problemi riscontrati negli anni sugli adempimenti normativi, è stata prevista anzitempo una delocalizzazione dello Stadio presso una “Cittadella dello Sport” situata nei pressi del campo sportivo “Scaloria” e del palazzetto abbandonato; di recente l’Unione Europea ha comunicato la decisione di vietare, entro il 2030, la vendita dei granuli presenti in tutti i campi in erba sintetica, perché ritenuti tossici e dannosi per la salute degli atleti e questo farebbe avanzare non pochi dubbi sui vantaggi economici nel continuare ad investire sul tappeto artificiale del Miramare.

A questo punto occorre evidenziare in questa circostanza che, nel decidere quale sia la migliore linea politica da adottare (a lungo termine) per il soddisfacimento dell’ interesse pubblico, sarebbe senz’altro più proficua una consultazione ed un confronto con la stessa popolazione e con le associazioni rappresentative.

Nel pieno spirito democratico si potrebbe dar voce, in pratica, al volere dei cittadini ed un modo per coinvolgere questi ultimi nel processo decisionale può essere sicuramente quello di istituire una “Consulta Sportiva Comunale” ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Comunale, che avrebbe il compito di promuovere il coordinamento di tutte le attività sportive sul nostro territorio. In realtà una simile Consulta fu istituita con delibera del Consiglio Comunale già nel 1999, ma cadde in disuso. Di seguito si elencano quindi le competenze di tale ex-Consulta, oramai inesistente, così come riportato sul vecchio regolamento comunale, in modo da sottolineare gli enormi benefici che potrebbe generare un simile organismo di partecipazione:

collabora con l’Amministrazione Comunale per la migliore utilizzazione degli impianti sportivi esistenti; promuove lo svolgimento di iniziative sportive a livello agonistico ed amatoriale nonché la diffusione delle attività motorie in genere; collabora al coordinamento delle attività sportive da svolgere in territorio comunale comprensoriale; favorisce, promuove e coordina attività di educazione sportiva rivolte alla scuola; patrocina e sollecita iniziative di formazione rivolte al miglioramento delle capacità professionali di tecnici, dirigenti ed operatori dello sport; propone all’Amministrazione Comunale, per la premiazione annuale, i nominativi degli atleti sipontini e/o di quelli domiciliati nel territorio cittadino che si siano particolarmente distinti, delle associazioni sportive più attive, dei dirigenti e dei tecnici benemeriti dello sport.

A cura di Pasquale D’Antuono, candidato al consiglio comunale di Manfredonia, Forza Manfredonia, a sostegno di Ugo Galli sindaco.