Ribadisco condanna e sdegno per insulti contro la candidata sindaca Lisci

La comunità tremitese sta per tornare al voto dopo la tragica scomparsa del sindaco Peppino Calabrese. Queste dovrebbero essere giornate dedicate, da chi si propone per amministrare, solo all’ascolto di segnalazioni, consigli, dubbi espressi da ogni cittadino e da ogni persona che ama le isole.

Una campagna elettorale che è stata, invece, sporcata dall’ignobile mano che ha firmato la lettera anonima colma di insulti contro Annalisa, donna di questa terra. La nostra lista già giorni fa aveva espresso tutta la propria accorata solidarietà ad Annalisa, oggi torniamo a ribadirla e condannare senza indugio lo spregevole e vile gesto.

Noi a quella persona – che si è resa autrice di un misfatto tanto volgare, sessista e misogino – vogliamo ribadire un messaggio chiaro: le Tremiti sono sempre state luogo di pace e di rispetto e tu, becero individuo, non ne rovinerai l’immagine e non danneggerai questa comunità.

Ti diciamo di più, pur non conoscendoti siamo certi di una cosa, dopo questo vergognoso episodio: il tuo voto non lo vogliamo, non abbiamo niente a che fare con te. Non sei degno del consenso civile cui ci vantiamo di appartenere e del rispetto per tutti che portiamo avanti in questo nostro splendido arcipelago.

Roberto Calabrese Candidato Sindaco.