Ugo Galli: "No all'Amichettismo, sì alla Professionalità. Come è stato concesso il Luc sabato 18 Maggio?"

“Ieri, abbiamo vissuto una «risposta commovente di popolo», come l’ha definita Giandiego Gatta, durante la manifestazione partecipatissima di Forza Italia in Corso Manfredi. L’evento ha visto la partecipazione del Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, a sostegno della nostra coalizione civica Manfredonia2024, abbracciata anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia. 🇮🇹

Ringrazio il Viceministro Sisto per le belle parole spese nei miei confronti. Come ha detto, la politica non è una professione, ma un modo per essere utili ai cittadini. Ringrazio anche l’amico Giandiego Gatta. Concordo pienamente con lui: il Sud ha una classe economica colta e capace, fatta di imprenditori, commercianti, agricoltori, pescatori e artigiani. Dobbiamo permettere loro di creare ricchezza senza ostacoli.

Ribadisco l’urgenza di un’amministrazione imparziale. È inconcepibile che dirigenti e funzionari siano coinvolti in dinamiche di partito. Abbiamo denunciato questa situazione, ed il commissario prefettizio ha invitato i dirigenti all’imparzialità. Questo atteggiamento della tecnostruttura non è accettabile in una campagna elettorale così delicata.

Siamo per la Costituzione e per la competenza. Non tolleriamo l’amichettismo. Privilegeremo professionalità, dedizione e impegno. Infine, chiedo chiarimenti in ordine alle modalità di autorizzazione circa l’uso del Luc per la manifestazione di presentazione dei candidati consiglieri, a sostegno di La Marca, svoltasi sabato 18 maggio, ossia nel corso di una giornata non lavorativa. Come sono state possibili l’autorizzazione e la protocollazione della richiesta con gli uffici comunali chiusi?”.

Nota stampa, a cura di Ugo Galli, candidato a sindaco “Manfredonia 2024”.