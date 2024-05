Bologna – Manfredonia. “Il 2 giugno 2024 scade la proroga per presentare la domanda di iscrizione telematica al nuovo “Portale Albo CTU, Periti ed Elenco Nazionale”. Questa proroga, concessa dal Ministero della Giustizia… Esiste davvero la giustizia? Quanti di voi si sono posti questa domanda, la stessa che mi pongo da oltre un anno. La risposta, purtroppo, è per me una sola: una schiacciante sensazione di ingiustizia!

Tale sensazione nasce da una vicenda incresciosa che mi tormenta e che, a mio avviso, potrebbe coinvolgere altri consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale. Da febbraio 2023, quando ebbe inizio la mia terribile esperienza, ad oggi, la profonda delusione verso la “Giustizia” non mi abbandona. Come cittadina italiana vorrei tanto ricredermi nelle istituzioni italiane. Ho reso nota questa mia vicenda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Vice Presidenza e al Ministero della Giustizia… Ahimè, non risulterebbe alcuna risposta.

Cari lettori, vi racconto la mia esperienza con il Tribunale di Bologna, presso il quale “ero” iscritta negli elenchi dell’Albo CTU e Periti Penali. Sì, “ero” iscritta, perché sono stata cancellata sia per aver revocato l’autorizzazione privacy, sia per non aver superato il test di un corso CTU, l’unico corso (non il test finale) previsto dal protocollo d’intesa del Tribunale di Bologna. Viene spontaneo chiedersi quali tutele abbiano i consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale e se esista un organo di vigilanza per la tutela degli iscritti negli elenchi dell’Albo CTU e Periti Penali.

Ecco la vicenda:

Durante il corso CTU organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna, ho chiesto: “Per chi è già iscritto all’albo dei CTU, vengono rilasciati i crediti pur non facendo l’esame?” La risposta è stata: “Vengono rilasciati i crediti, ma per gli ingegneri è necessario sostenere l’esame.” Questo è chiaro. Nel programma del corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna si legge: “Il corso è conforme al protocollo del Tribunale di Bologna ed è quindi valido ai fini dell’iscrizione al relativo albo.” Tuttavia, essendo io iscritta dal 2021, il corso dovrebbe essere volto alla permanenza nel mio caso, senza obbligo del test finale, in osservanza alla “Sospensione Temporanea della Cancellazione” emessa per me dal Tribunale di Bologna. Nel settembre 2022, accedendo al mio account dell’albo CTU, mi appariva il profilo di un altro iscritto. Revocai l’autorizzazione dei miei dati personali, pensando che il Tribunale comprendesse le ragioni della revoca, che sarebbe potuta essere annullata con una nuova informativa privacy. Trovo singolare che il “protocollo d’intesa”, siglato prima del Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023, possa “bypassare” quest’ultimo, soprattutto riguardo la cancellazione per gravi motivazioni.

Mi lascia smarrita e delusa che li Tribunale di Bologna non abbia accolto la mia “richiesta di reintegro del nominativo negli elenchi dell’albo ctu e periti penali”. Questa mancanza di supporto mi ha destabilizzato, alimentando un forte senso di ingiustizia.

Mi chiedo cosa io possa aver fatto di così grave da giustificare la cancellazione dall’albo. Durante il periodo di iscrizione, dall’aprile 2021 al settembre 2023, non ho mai ricevuto incarichi dal Tribunale. Perché dovrei pagare per seguire corsi indicati nel protocollo d’intesa? Non posso forse frequentare corsi accreditati presso altre sedi, magari gratuiti?

Mi iscrissi all’albo con un forte senso di giustizia, trasmessomi da mia madre. Ora mi ritrovo a scrivere a causa di una cancellazione che ritengo ingiusta. Se anziché lavorare, una persona deve impiegare il proprio tempo in queste vicende, a mio avviso, facilmente risolvibili, trovo che sia una sconfitta per le istituzioni e le categorie professionali, la mia quella dei Tributaristi Lapet”.

Questa vicenda mi ha profondamente delusa, facendomi sentire abbandonata sia dall’Associazione Lapet sia dalle Istituzioni, nelle quali avevo sempre riposto fiducia. Ringrazio il Dr. Giuseppe de Filippo, Direttore di StatoQuotidiano, per aver dato voce alla mia storia, quella di un ex Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale, una categoria di cui nessuno ne parla”.

Così a Statoquotidiano.it la Tributarista Valeria Prencipe.