Una giornata dedicata alla scoperta dei migliori vini rosati, provenienti da 60 cantine locali, nazionali e, per la prima volta, anche internazionali.

“La Vieste en Rose” fa il suo ritorno domani, sabato primo giugno, per la quinta edizione, trasformando il suggestivo centro storico di Vieste in un’atmosfera di gusto e cultura vinicola. L’evento celebra il vino rosato, accostandolo all’arte, alla musica e al divertimento.

Le strade del borgo antico di Vieste saranno allestite a tema rosato, con spazi informativi trasformati in luoghi di incontro e degustazione, dove sarà possibile assaporare i migliori vini della regione e non solo.

Oltre alle 60 cantine italiane partecipanti, quest’anno saranno presenti anche produttori esteri, tutti uniti per promuovere il fascino del rosato. Saranno inoltre organizzate masterclass, talk e seminari condotti da cinquanta enologi provenienti da tutta Italia, per approfondire le caratteristiche organolettiche dei rosati pugliesi e le loro possibilità di abbinamento.

L’evento, organizzato dal Comune di Vieste e Studio360 in partnership con Partesa, punta a coniugare svago e cultura, offrendo non solo degustazioni ma anche intrattenimento con artisti e musicisti che allieteranno le vie del centro storico con la musica italiana.

“La Vieste en Rose” non è solo una manifestazione enologica, ma un’opportunità per valorizzare il made in Italy, con la degustazione di prodotti enogastronomici provenienti dal circuito Slow Food.

Con questa kermesse, Vieste vuole promuovere l’autenticità italiana e attrarre turisti in un momento in cui l’estate è alle porte, confermandosi come destinazione enogastronomica di grande interesse.