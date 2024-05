“L’inclusione è dare un’opportunità per avere gli stessi diritti a chi, anche temporaneamente, è una situazione di disagio. La disabilità non è una malattia ma una caratteristica di una persona. Fare davvero inclusione significa un radicale cambiamento culturale della nostra comunità”.

Con l’Amministrazione Rotice, a Manfredonia, per la prima volta e tra i primi in Puglia, è stata istituita la figura del Garante per le persone con disabilità. Ma, c’è ancora molto altro da fare per le fasce sociali più fragili. Ecco spiegato come e cosa negli interventi del candidato sindaco Vincenzo Di Staso, della già Assessora al Welfare Grazia Pennella e del Garante Vincenzo Di Staso che ne hanno discusso ieri sera con famiglie ed Associazioni.