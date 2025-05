La città di San Marco in Lamis si stringe ancora una volta attorno alla memoria dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, vittime innocenti della mafia, uccisi barbaramente nell’agguato di stampo mafioso che nell’estate del 2017 portò all’eliminazione del boss Mario Luciano Romito. Una ferita profonda, mai rimarginata, che ha segnato in modo indelebile la comunità garganica. Oggi quella ferita viene riaperta dalle recenti dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che, in modo controverso e non supportato da riscontri, hanno avanzato tesi che metterebbero in dubbio l’innocenza dei due fratelli.

Una narrazione rigettata con forza dalle istituzioni locali. A partire dal sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, che nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale ha voluto intervenire pubblicamente per difendere la memoria dei Luciani e condannare fermamente ogni tentativo di delegittimazione:

“La verità è una sola: la mafia ha ucciso due vittime innocenti, due nostri concittadini. E noi siamo e saremo sempre al fianco delle vedove Luciani e della Direzione Distrettuale Antimafia nella lotta contro la criminalità organizzata”.

Una presa di posizione netta, condivisa da tutta l’assise comunale, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Il primo cittadino ha infatti ribadito che le parole pronunciate da alcuni pentiti non trovano riscontro nelle indagini ufficiali e non sono state ritenute attendibili dalla DDA.

“Le dichiarazioni dei collaboratori, così come già chiarito dagli inquirenti, non hanno alcun fondamento. La morte dei fratelli Luciani resta una delle pagine più dolorose per la nostra comunità. Erano lì per lavorare, e basta. Due persone perbene, assassinate solo perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. La mafia è talmente crudele e infame da non risparmiare nemmeno chi nulla aveva a che fare con certe logiche criminali”.

Il sindaco ha espresso la massima vicinanza alla famiglia Luciani e ha condannato con fermezza quella che ha definito una “tesi infame”, diffusa ad arte da alcune testate giornalistiche per deviare l’attenzione pubblica dalla verità dei fatti. “Non ci faremo ingannare. Non permetteremo che la memoria di Luigi e Aurelio venga infangata. Continueremo a sostenere chi lotta contro la mafia e chi cerca la verità autentica, senza ambiguità e senza zone d’ombra”.

Alle parole del sindaco Merla ha fatto eco anche l’intervento del consigliere comunale di opposizione Sacha De Giovanni, che ha voluto anch’egli esprimere pieno sostegno alle famiglie delle vittime e condanna delle recenti dichiarazioni.

“Quanto emerso dai verbali dei pentiti ha lasciato sgomenti tutti noi. La verità processuale ci dice chiaramente che Luigi e Aurelio Luciani sono stati assassinati dalla mafia, senza alcuna colpa. Erano lavoratori onesti, ammazzati senza motivo. Le recenti insinuazioni, come ha sottolineato anche il procuratore dott. De Rossi, sono gravi strumentalizzazioni, fuori contesto e fuori luogo, tese solo a depistare”.

Il consigliere ha voluto inoltre ringraziare il sindaco per aver riportato la discussione nell’ambito istituzionale, sottolineando come il consiglio comunale sia la sede opportuna per simili prese di posizione, soprattutto quando si tratta di tutelare la dignità e l’onorabilità di cittadini onesti.

“Dopo il dolore di una perdita ingiusta, la famiglia Luciani ha dovuto subire anche l’umiliazione di vedersi messi in discussione pubblicamente. Una doppia ferita, uno sfregio che non possiamo accettare. Noi siamo dalla parte delle vittime, sempre. E condanniamo ogni forma di mafia e ogni tentativo di riscrivere la verità”.

Nel ricordo di Luigi e Aurelio Luciani, la città di San Marco in Lamis si mostra ancora una volta unita e determinata nel ribadire che la mafia non deve avere spazio né nel territorio né nella narrazione pubblica. E che la verità, quella autentica, va difesa ogni giorno con fermezza, anche quando qualcuno tenta di annebbiare i fatti con menzogne e manipolazioni.

Fonte originale: FoggiaToday