FOGGIA – La regione Puglia si prepara a vivere un weekend da record, con il Gargano che si conferma come una delle mete più ambite e già tutto esaurito.

Con i suoi 820 chilometri di costa e il mare considerato tra i più belli d’Italia, la regione si appresta a registrare un vero e proprio boom di presenze durante il ponte del 2 giugno.

Il Gargano in prima linea

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, conferma: “Tutte le nostre strutture ricettive sono già piene. Questo sarà il prologo di una stagione che speriamo possa superare quella dello scorso anno. Già da aprile abbiamo visto numerosi turisti stranieri, soprattutto tedeschi appassionati di windsurf, che sfruttano le insenature e il vento per divertirsi tra le onde.”

Anche Mattinata registra il tutto esaurito.

Michele Bisceglia, sindaco del centro garganico, sottolinea: “Le spiagge bianche e il mare cristallino continuano ad attirare migliaia di visitatori. La combinazione di natura e cultura si conferma come la formula vincente, grazie anche ai numerosi eventi programmati per tutta la stagione.”

Un trend positivo su tutta la regione

L’affluenza record non riguarda solo il Gargano. Secondo i dati di Confindustria Turismo Puglia, circa il 65% delle strutture ricettive della regione ha già registrato il tutto esaurito.

Le zone più gettonate sono naturalmente il Salento e il Gargano, ma anche altre aree regionali stanno vivendo un incremento significativo di presenze.

Un ruolo importante nel successo turistico pugliese è svolto dall’aeroporto di Foggia, che secondo Massimo Salomone, coordinatore Turismo di Confindustria Puglia, ha contribuito in modo decisivo a rafforzare l’arrivo di visitatori dall’estero rispetto agli anni precedenti.

Il primo assaggio d’estate

Il ponte del 2 giugno rappresenta quindi un primo importante banco di prova per la stagione estiva in Puglia, che si preannuncia come una delle più positive degli ultimi anni.

La regione si conferma come meta preferita da vacanzieri italiani e stranieri desiderosi di scoprire le sue meraviglie naturali e culturali.

Secondo Salomone un contributo maggiore al turismo pugliese, rispetto agli scorsi anni, arriva dall’aeroporto di Foggia.

«Lo scalo foggiano a pieno regime – conferma – è un beneficio non solo per il Gargano ma per tutta la nostra regione e, in particolare per quella zona che si trova tra la Capitanata e la provincia di Bari, tra i due aeroporti: appunto la Bat».

