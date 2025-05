Giuseppe Conte attacca il governo: “Basta con le parole, serve azione concreta per la pace in Palestina”

FOGGIA – In un intervento acceso, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha rivolto dure critiche alle recenti posizioni del governo italiano riguardo alla crisi in Palestina e alle politiche di Israele.

Durante un comizio o un intervento pubblico, Conte ha accusato il governo di “vergognosa copertura politica e militare” e di aver mostrato un atteggiamento troppo morbido nei confronti di Netanyahu, il leader israeliano responsabile di un conflitto che ha causato la morte di oltre 60 mila palestinesi, tra cui più di 15 mila bambini.

Il leader pentastellato ha ricordato che il Movimento 5 Stelle ha presentato da oltre un anno e mezzo proposte concrete per affrontare la situazione, tra cui l’embargo totale delle armi a Israele, sanzioni al governo Netanyahu, il riconoscimento della Palestina, la revisione dell’accordo tra Ue e Israele e la sospensione della cooperazione militare tra Italia e Israele.

Tuttavia, ha sottolineato, tutte queste proposte sono state respinte dal governo Meloni, Tajani e dai loro alleati.

“Le proposte le facciamo da un anno e mezzo – ha detto Conte – e sono tutte su cui il governo vota contro. Invece di rispondere alle nostre richieste, Tajani si dedica a sparare veleno contro di noi, dicendo che le nostre manifestazioni sono solo propaganda e che non abbiamo proposte. Ma le proposte ci sono e le abbiamo fatte!”

Il leader del Movimento 5 Stelle ha anche invitato Tajani a impegnarsi di più per aiutare i bambini di Gaza, come il piccolo Adam, e a velocizzare le procedure per curare i malati in Italia.