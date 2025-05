Inchiesta shock del New York Times: Elon Musk si drogava durante la campagna di Trump

New York – Un’inchiesta pubblicata dal New York Times sta facendo scalpore, rivelando dettagli sconvolgenti sulla vita privata di Elon Musk.

Secondo il quotidiano americano, il CEO di Tesla e SpaceX avrebbe assunto droghe psichedeliche e altre sostanze stupefacenti durante eventi pubblici a sostegno di Donald Trump, all’epoca candidato e poi presidente degli Stati Uniti.

L’indagine si basa su testimonianze e messaggi privati di persone vicine a Musk, che descrivono un quadro inquietante: l’imprenditore avrebbe viaggiato con una scatola contenente circa venti pillole, tra cui alcune di ketamina in quantità tali da causare effetti fisici evidenti.

Inoltre, sarebbero stati segnalati episodi di assunzione di ecstasy e funghi allucinogeni.

Le fonti affermano che questa situazione fosse nota ma mai pubblicamente affrontata.

Musk aveva già in passato ammesso di aver fatto uso di droghe, sostenendo che ciò fosse nell’interesse dei suoi investitori e della sua creatività.

Reazione di Musk: “Bufale del NYT”

Durante una conferenza stampa tenuta nello studio ovale della Casa Bianca, in occasione della fine del suo ruolo di consigliere governativo, Elon Musk è stato interpellato sulle accuse.

Visibilmente irritato, il miliardario non ha fornito commenti diretti ma ha attaccato duramente il quotidiano: “Il New York Times scrive bufale, come quella del Russiagate”, ha dichiarato senza entrare nel merito delle accuse.

L’inchiesta sta alimentando un acceso dibattito pubblico sulla figura di Musk e sul suo ruolo nel panorama politico e tecnologico.

Mentre alcuni esperti sottolineano come le rivelazioni possano influenzare la percezione pubblica dell’imprenditore, altri mettono in dubbio la veridicità delle fonti e delle testimonianze raccolte dal quotidiano.

Restano quindi aperti molti interrogativi su quanto emergerebbe realmente dall’indagine e sull’impatto che queste rivelazioni potrebbero avere sulla carriera e sull’immagine di uno degli uomini più influenti al mondo.

Lo riporta tgcom24.