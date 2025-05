Incidente mortale alle porte di Foggia: un morto e diversi feriti

FOGGIA – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo corso del Mezzogiorno, alla periferia della città di Foggia, causando una vittima e numerosi feriti.

Secondo quando riportato da foggia.corriere.it un uomo di 78 anni è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto alla periferia di Foggia, in corso Mezzogiorno.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, si sono scontrate due auto, una Fiat Cinquecento e una Renault.

L’impatto è stato violentissimo. Un uomo, un anziano della provincia di Potenza, è morto sul colpo.

Viaggiava a bordo della 500 X insieme ad altre tre persone, tra cui il conducente che è stato trasportato in ambulanza al policlinico Riuniti ed è attualmente ricoverato in rianimazione.

Soccorse e trasportate nello stesso ospedale anche due donne a bordo della stessa auto.

Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sull’altra auto coinvolta viaggiavano quattro persone.

Un uomo è stato soccorso e trasportato in elisoccorso alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, un altro soccorso e trasportato sempre nell’ospedale di Foggia, mentre per le altre due persone, due donne, non si è reso necessario il ricovero.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con diverse ambulanze, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco.

Per provvedere al trasporto di uno dei feriti in ospedale è stato necessario l’elisoccorso.

A causa dell’incidente la strada è bloccata e il traffico automobilistico è stato deviato.