Gli articoli e le analisi del dott. Nicola di Bari sulla situazione socioeconomica di Manfredonia, soprattutto quelle più recenti con stime più conservative, non possono lasciare indifferenti. Al contrario, dipingono un quadro allarmante che dovrebbe interrogare profondamente cittadini, istituzioni e opinione pubblica.

Che il tessuto sociale della città abbia subito un deterioramento è ormai una percezione condivisa da molti: la continua emigrazione dei giovani, il calo delle nascite, il senso diffuso di declino. Tuttavia, l’aspetto più sconvolgente è quello relativo alla distribuzione della ricchezza.

Secondo una delle analisi più citate del 2018, il 20% più ricco della popolazione di Manfredonia possedeva il 72% della ricchezza totale: una concentrazione mai registrata nei precedenti vent’anni.

➡️ Fonte: Comunitaeterritorio.it – “Il valore della ricchezza a Manfredonia e la sua distribuzione”

Per dare un’idea più concreta della gravità della situazione, basti pensare che nemmeno in contesti storici di forte squilibrio, come Cuba nel 1953 (dove il 20% più ricco deteneva il 57,9% della ricchezza) o il Nicaragua del 1977 (60%), si raggiungevano simili livelli di disuguaglianza.

(Fonte: CEE/AEC, 1986; Brandenius, 1984; FIDA, 1980)

Non meno preoccupanti sono le stime sulla povertà assoluta: nel 2008 riguardava circa l’8% della popolazione, mentre secondo l’analisi del 2021 sarebbe salita al 23%, quasi triplicata in poco più di un decennio.

➡️ Fonte: StatoQuotidiano.it – “La dimensione della povertà assoluta nella nostra città”

Ma è nelle stime più recenti che il quadro si fa drammatico: si parla di un tasso di povertà che potrebbe aggirarsi tra il 75% e l’80%. Si tratta di livelli che superano perfino quelli di alcuni Paesi africani, come il Togo (45%) o la Repubblica Centrafricana (72%), quest’ultima spesso citata tra gli “stati falliti”.

➡️ Fonte: StatoQuotidiano.it – “Chi ha impoverito la città di Manfredonia?”

Ovviamente, è doveroso ricordare che sotto molti aspetti la situazione di Manfredonia resta più favorevole rispetto a quella di tali Paesi: esistono ancora servizi pubblici, una rete associativa attiva e un minimo di tenuta istituzionale. Tuttavia, il confronto serve a sottolineare quanto siano profondi i segnali di un declino che non può più essere ignorato.

La domanda inevitabile: perché si è permesso tutto questo?

Come si è potuto arrivare a questo punto? Perché, nel corso dei decenni, si è tollerato il dilagare dell’evasione fiscale, il clientelismo, la mancanza di investimenti strategici, l’assenza di politiche per i giovani e il lavoro, fino a determinare un tale deterioramento economico e sociale?

Non si tratta solo di numeri, ma di vite. Di famiglie in difficoltà, di giovani che non vedono un futuro nella loro terra, di un’intera comunità che rischia di perdere speranza e identità.

Ora che il quadro è più chiaro, almeno nei dati, è il momento di aprire una riflessione seria. Con coraggio, lucidità e responsabilità.