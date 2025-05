Meteo Puglia: da piogge e temperature fresche a un weekend di sole e caldo estivo

FOGGIA – Dopo una settimana caratterizzata da temperature fresche e piogge intermittenti, la Puglia e la Basilicata si preparano a vivere un deciso cambio di scenario.

L’arrivo di un promontorio di alta pressione proveniente dal Nord Africa porterà condizioni atmosferiche stabili e un sensibile aumento delle temperature, segnando l’ingresso ufficiale dell’estate.

Fine settimana all’insegna del bel tempo

Sabato 31 maggio, le previsioni indicano cieli generalmente sereni in entrambe le regioni. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 24°C, con punte di 27°C sul Tavoliere. La giornata sarà ideale per attività all’aperto, grazie anche a un clima mite e soleggiato.

Domenica 1° giugno, il sole prevarrà su gran parte della Puglia e della Basilicata, con temperature che continueranno a salire, raggiungendo punte vicine ai 30°C. Un anticipo di estate che farà sentire il suo calore anche nelle zone più interne.

Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, si prevede una giornata all’insegna del cielo sereno e delle temperature comprese tra i 28 e i 33 gradi. Un clima perfetto per le celebrazioni all’aperto o per trascorrere il ponte in relax.

L’estate entra nel vivo dalla prossima settimana

A partire da martedì 3 giugno, l’alta pressione africana si consolidarà ulteriormente, determinando un aumento deciso delle temperature. Le massime supereranno i 30°C in molte zone della regione, con punte fino a 33°C.

Mercoledì 4 giugno, le temperature potrebbero sfiorare i 35-37°C nelle aree interne e nelle zone più esposte al sole.

Si preannuncia quindi un vero e proprio assaggio d’estate, con giornate calde e soleggiate che accompagneranno tutta la prima parte di giugno.

In sintesi, dopo una fase instabile, la Puglia e la Basilicata si preparano a vivere un weekend di stabilità e caldo estivo, con l’arrivo della vera stagione calda che promette di portare temperature record nei giorni successivi.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it