Una notte di musica, luci e passi impeccabili ha incoronato Chiquito come vincitore assoluto dell’edizione 2025 di “Sognando… Ballando con le Stelle”, lo spin-off del celebre talent show condotto da Milly Carlucci con la complicità musicale di Paolo Belli. Il ballerino cubano, tra i più amati dal pubblico sin dalle prime esibizioni, conquista il titolo di nuovo maestro di Ballando con le Stelle, assicurandosi un posto d’onore nella prossima edizione autunnale dello storico programma di Rai 1.

La sua vittoria è giunta al termine di una serata vibrante, seguita da milioni di telespettatori. Decisiva per il trionfo la sua travolgente Samba danzata con Wanda Nara, sulle energiche note della celebre hit “Conga”. L’esibizione ha messo in luce non solo le sue straordinarie doti tecniche, ma anche il carisma e l’abilità nel dominare il palcoscenico, regalando un momento di pura festa alla platea televisiva e in studio.

A decretare il vincitore è stata la combinazione dei voti provenienti dalla giuria tecnica – composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto – dai Tribuni del popolo e dal voto social, sempre più influente nelle dinamiche del programma. Il risultato ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e della stessa Milly Carlucci, che con evidente emozione ha proclamato il nome del vincitore in diretta.

Ex aequo per Janiya e Hugo: secondo posto condiviso

La competizione è stata serrata fino all’ultimo. Il secondo posto è stato assegnato ex aequo a Janiya e Hugo, entrambi protagonisti di performance intense e molto apprezzate. Janiya ha incantato la pista con un appassionato Tango Argentino in coppia con Gabriel Garko, mostrando eleganza e controllo in una coreografia raffinata e intensa. Hugo, invece, ha portato energia e ritmo con un frizzante Boogie Woogie accanto a Federica Nargi, suscitando entusiasmo e applausi a scena aperta.

Gli altri finalisti e i volti noti del programma

La finale ha visto sfidarsi otto talenti, selezionati nel corso delle quattro puntate del programma. Due concorrenti – Eleonora Riccardi e Yoyo Flow – erano stati eliminati durante le fasi precedenti. Gli altri sei ballerini rimasti in gara sono stati affiancati da celebri protagonisti delle edizioni passate di “Ballando con le Stelle”, creando accoppiamenti inediti e coreografie ad alto tasso di spettacolarità.

Yuri ha danzato insieme alla campionessa olimpica Federica Pellegrini, mentre Vanessa è scesa in pista con il conduttore Massimiliano Ossini. Il carismatico Mario ha ballato accanto a Bianca Guaccero, mentre Aly-Z ha condiviso la scena con il fiorettista azzurro Tommaso Marini. Infine, Valentina ha messo in mostra tutto il suo talento accanto all’attore comico Francesco Paolantoni, regalando momenti di grande simpatia e affiatamento.

Il format che dà una seconda possibilità

“Sognando… Ballando con le Stelle” nasce con l’obiettivo di selezionare nuovi volti per il cast ufficiale del programma madre, offrendo l’occasione a ballerini emergenti o professionisti ancora poco conosciuti di dimostrare il proprio valore. Un’opportunità concreta, resa possibile grazie al mix di spettacolo e competenza garantito dalla conduzione di Milly Carlucci, capace come sempre di unire il grande intrattenimento al rigore tecnico.

Chiquito, con la sua storia personale e la sua passione per la danza, rappresenta perfettamente lo spirito di questa iniziativa. Con il suo ingresso ufficiale tra i maestri della prossima edizione, il pubblico potrà ritrovarlo presto nel cast di Ballando con le Stelle, pronto a guidare una delle celebrità in gara verso la vittoria.

Un finale emozionante e carico di aspettative

La puntata conclusiva ha raccolto ottimi ascolti, confermando l’interesse del pubblico per i formati che valorizzano il talento e l’impegno. Grande soddisfazione da parte della produzione Rai, che guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di rinnovare il format senza tradirne l’identità.

In attesa di vederlo calcare nuovamente la pista in veste di maestro, Chiquito si gode il meritato successo, simbolo di un sogno che si avvera grazie alla danza, al lavoro e al cuore.

fonte rainews.it.