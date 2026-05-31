MANFREDONIA – Torna al centro del dibattito ambientale la situazione del Torrente Candelaro. A sollevare nuovamente la questione è Giuseppe Marasco, comandante nazionale del Corpo Volontari CIVILIS e consigliere comunale di Manfredonia, che attraverso una nota e una video-denuncia chiede un intervento urgente delle istituzioni per verificare lo stato delle acque del corso d’acqua che sfocia nel Golfo di Manfredonia.

Secondo quanto riferito da Marasco, durante un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi sarebbero state riscontrate condizioni che destano preoccupazione, con acque caratterizzate da torbidità, colorazione scura e cattivi odori. Elementi che, a suo giudizio, richiedono approfondimenti tecnici e controlli ambientali mirati.

«Da anni denunciamo una situazione che riteniamo incompatibile con la tutela dell’ambiente e della salute pubblica», afferma Marasco, che richiama l’attenzione delle istituzioni locali, provinciali e regionali sulla necessità di individuare eventuali fonti di inquinamento e di adottare misure efficaci per il risanamento dell’area.

Nella nota vengono citate le normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque e contrasto all’inquinamento ambientale, con particolare riferimento al Testo Unico Ambientale e alle disposizioni del Codice Penale relative ai reati ambientali. Marasco sottolinea tuttavia che l’accertamento di eventuali responsabilità spetta esclusivamente agli organi competenti e all’autorità giudiziaria.

Tra le richieste avanzate dal rappresentante di CIVILIS figurano la convocazione di un tavolo tecnico in Prefettura, l’intensificazione dei monitoraggi da parte di ARPA Puglia, l’individuazione di eventuali scarichi non conformi e la programmazione di interventi di bonifica e depurazione lungo il bacino del torrente.

Secondo Marasco, il degrado ambientale del Candelaro potrebbe avere ripercussioni sull’ecosistema fluviale e marino, oltre che sulle attività economiche legate al territorio. Per questo motivo il Corpo Volontari CIVILIS annuncia l’intenzione di trasmettere la documentazione raccolta agli enti competenti affinché vengano svolte le necessarie verifiche.

La vicenda riporta l’attenzione su una delle principali criticità ambientali del territorio, in attesa che gli organismi preposti effettuino gli accertamenti necessari per chiarire le cause delle condizioni segnalate e valutare eventuali interventi da adottare.