Edizione n° 6083

BALLON D'ESSAI

"PUGLIA ROSE'" // “Manfredonia da record”. “Grazie a Puglia Rosè: migliaia di persone, hotel sold out per l’evento che apre l’estate 2026”
31 Maggio 2026 - ore  16:30

CALEMBOUR

CASA NON SOLLIEVO // “Casa Sollievo della Sofferenza, cresce l’incertezza: oltre 600 infermieri pronti a lasciare l’ospedale”
31 Maggio 2026 - ore  14:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // “Alta Velocità a metà: il paradosso del treno Lecce-Bari-Napoli e i ritardi del Sud”

LECCE BARI “Alta Velocità a metà: il paradosso del treno Lecce-Bari-Napoli e i ritardi del Sud”

Il nuovo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli rappresenta senza dubbio una novità attesa, ma rischia anche di diventare il simbolo di un’Alta Velocità solo a metà.

Pasquale Cataneo, ph. SQ

Pasquale Cataneo, ph. SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Maggio 2026
Economia // Foggia //

Nel 2026, a circa quindici anni dalla firma del Contratto istituzionale di sviluppo per l’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari e nella fase conclusiva del PNRR, il Mezzogiorno continua a fare i conti con un divario infrastrutturale evidente.

Il nuovo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli rappresenta senza dubbio una novità attesa, ma rischia anche di diventare il simbolo di un’Alta Velocità solo a metà. La distanza tra Lecce e Napoli è di circa 350 chilometri, ma il tempo di percorrenza resta vicino alle cinque ore, con una velocità commerciale media di circa 70 chilometri orari.

Numeri che raccontano più di molte dichiarazioni: mentre nel Centro-Nord tratte analoghe vengono percorse in tempi dimezzati, con frequenze maggiori e infrastrutture realmente adeguate all’Alta Velocità, nel Sud cittadini, pendolari e imprese continuano a subire collegamenti lenti, discontinui e non competitivi.

La vera svolta, secondo i cronoprogrammi, dovrebbe arrivare solo nel 2030, con il completamento della linea AV/AC Napoli-Bari. Solo allora Bari potrebbe essere collegata a Napoli in circa due ore e a Roma in tre. Ma il ritardo accumulato resta pesante e conferma l’immagine di un Paese ancora diviso in due sul piano dei servizi ferroviari.

Emblematico è il caso della stazione Foggia Alta Velocità. Inserita nella programmazione strategica già dal 2017, l’opera avrebbe dovuto evitare l’inversione di marcia dei treni nella stazione centrale, consentendo un risparmio stimato di 11 minuti per i treni veloci e di 15 minuti per gli Intercity.

Un intervento dal rapporto costi-benefici significativo, ma ancora fermo tra ritardi, rinvii e coperture finanziarie non complete. Il costo iniziale stimato era di circa 40 milioni di euro; oggi la previsione è salita a circa 100 milioni. La cantierizzazione resta sulla carta, con l’avvio della prima fase funzionale slittato al 2027.

Il risultato è che il Mezzogiorno continua a viaggiare a velocità ridotta. Le opere finanziate a metà, i cantieri incompleti e i collegamenti presentati come “veloci” ma ancora lontani dagli standard nazionali confermano una distanza infrastrutturale che pesa direttamente su cittadini, imprese e sviluppo economico.

Nel pieno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, il tema non è soltanto ferroviario, ma politico e civile: pari diritti e pari doveri devono tradursi anche in pari opportunità di mobilità, servizi e connessioni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO