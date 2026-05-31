Nel 2026, a circa quindici anni dalla firma del Contratto istituzionale di sviluppo per l’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari e nella fase conclusiva del PNRR, il Mezzogiorno continua a fare i conti con un divario infrastrutturale evidente.

Il nuovo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli rappresenta senza dubbio una novità attesa, ma rischia anche di diventare il simbolo di un’Alta Velocità solo a metà. La distanza tra Lecce e Napoli è di circa 350 chilometri, ma il tempo di percorrenza resta vicino alle cinque ore, con una velocità commerciale media di circa 70 chilometri orari.

Numeri che raccontano più di molte dichiarazioni: mentre nel Centro-Nord tratte analoghe vengono percorse in tempi dimezzati, con frequenze maggiori e infrastrutture realmente adeguate all’Alta Velocità, nel Sud cittadini, pendolari e imprese continuano a subire collegamenti lenti, discontinui e non competitivi.

La vera svolta, secondo i cronoprogrammi, dovrebbe arrivare solo nel 2030, con il completamento della linea AV/AC Napoli-Bari. Solo allora Bari potrebbe essere collegata a Napoli in circa due ore e a Roma in tre. Ma il ritardo accumulato resta pesante e conferma l’immagine di un Paese ancora diviso in due sul piano dei servizi ferroviari.

Emblematico è il caso della stazione Foggia Alta Velocità. Inserita nella programmazione strategica già dal 2017, l’opera avrebbe dovuto evitare l’inversione di marcia dei treni nella stazione centrale, consentendo un risparmio stimato di 11 minuti per i treni veloci e di 15 minuti per gli Intercity.

Un intervento dal rapporto costi-benefici significativo, ma ancora fermo tra ritardi, rinvii e coperture finanziarie non complete. Il costo iniziale stimato era di circa 40 milioni di euro; oggi la previsione è salita a circa 100 milioni. La cantierizzazione resta sulla carta, con l’avvio della prima fase funzionale slittato al 2027.

Il risultato è che il Mezzogiorno continua a viaggiare a velocità ridotta. Le opere finanziate a metà, i cantieri incompleti e i collegamenti presentati come “veloci” ma ancora lontani dagli standard nazionali confermano una distanza infrastrutturale che pesa direttamente su cittadini, imprese e sviluppo economico.

Nel pieno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, il tema non è soltanto ferroviario, ma politico e civile: pari diritti e pari doveri devono tradursi anche in pari opportunità di mobilità, servizi e connessioni.

A cura di Pasquale Cataneo, Componente Comitato sorveglianza MIT FSC 2014-2020.