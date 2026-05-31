Andria: controlli di Polizia e Vigili del Fuoco, locali di pubblico spettacolo non conformi

ANDRIA – Momenti di apprensione nel centro cittadino di Andria, dove alcuni cittadini hanno segnalato la presunta esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori delle Volanti, che hanno avviato gli accertamenti per verificare la fondatezza della segnalazione e ricostruire quanto eventualmente accaduto.

Al momento non risultano conferme ufficiali sull’effettiva esplosione dei colpi né sono stati segnalati feriti o danni. Le forze dell’ordine stanno effettuando sopralluoghi e raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti.

La situazione è costantemente monitorata dagli investigatori. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena emergeranno elementi certi dalle verifiche in corso.

Notizia in aggiornamento.