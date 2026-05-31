MANFREDONIA – Nuova opportunità di lavoro nel settore dei servizi ambientali. L’Azienda Servizi Ecologici (ASE) di Manfredonia ha avviato una selezione per l’assunzione di 20 operatori ecologici addetti allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti, attraverso un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Le risorse selezionate saranno impiegate nelle attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani, spazzamento manuale e meccanico delle strade e manutenzione del decoro urbano sul territorio comunale di Manfredonia.

Tra i requisiti obbligatori richiesti figurano il possesso della licenza media, la patente B in corso di validità, l’idoneità psico-fisica alla mansione, un’adeguata conoscenza della lingua italiana e una comprovata esperienza pregressa nel ruolo. Costituirà titolo preferenziale il domicilio nel Comune di Manfredonia.

Il contratto avrà durata dal 8 giugno all’11 luglio 2026, con inquadramento secondo il Contratto Collettivo Nazionale Utilitalia, livello D2. L’orario di lavoro sarà full time, per 38 ore settimanali, articolato su turni che potranno comprendere anche fasce notturne e giornate festive.

I candidati dovranno inoltre dichiarare l’assenza di cause ostative all’instaurazione di rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per partecipare alla selezione sarà necessario inviare la candidatura tramite il portale Manpower allegando documento d’identità, curriculum vitae e modello C2 storico aggiornato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 giugno 2026.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione occupazionale per il territorio, in vista del potenziamento dei servizi di igiene urbana durante il periodo estivo.

Redazione StatoQuotidiano.