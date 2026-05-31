L’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, fondato da Padre Pio nel 1956, attraversa una delle fasi più delicate della sua storia. La struttura, punto di riferimento sanitario e spirituale per il Mezzogiorno, sarebbe finita al centro di una possibile trattativa con il gruppo San Donato, mentre il Vaticano segue da vicino l’evoluzione della crisi finanziaria.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, l’eventuale ingresso di un gruppo privato sarebbe legato a una condizione preliminare: ridurre in maniera significativa l’esposizione debitoria dell’ente. Intanto, nei reparti, medici e operatori sanitari segnalano difficoltà crescenti, tra carenza di farmaci, provette e forniture essenziali.

Il direttore generale Gino Gumirato ha respinto l’ipotesi di un commissariamento, parlando invece di una Commissione di indirizzo e vigilanza voluta per garantire continuità gestionale e tutela di un presidio considerato d’eccellenza. Secondo la direzione, il debito verso i fornitori sarebbe stato ridotto a circa 80 milioni di euro, con una parte da coprire attraverso interlocuzioni con istituti finanziari.

La crisi, però, ha radici lontane. Dal 2004 l’ospedale avrebbe accumulato passività per oltre 421 milioni di euro. A pesare sarebbero stati l’aumento dei costi, la concorrenza di altre strutture sanitarie del territorio e il contenzioso con la Regione Puglia sui rimborsi.

Durissima la posizione dei sindacati, che contestano retribuzioni elevate ai vertici, consulenze onerose e benefit, mentre i lavoratori attendono risposte. Sono già partiti oltre duecento decreti ingiuntivi, con un numero che potrebbe salire fino a 1.400.

La crisi dell’ospedale si riflette anche sull’economia di San Giovanni Rotondo. Dopo il buon andamento turistico del 2025, i primi mesi del 2026 registrano un calo di arrivi e presenze. Una flessione che preoccupa commercianti, operatori turistici e cittadini.

Per la città, Casa Sollievo non è soltanto un ospedale: è identità, lavoro, pellegrinaggio, ricerca e memoria collettiva. Ora il futuro passa da Roma, dalle banche e dalla capacità di trovare un equilibrio tra risanamento economico e tutela della missione originaria voluta da Padre Pio.

Lo riporta Open.