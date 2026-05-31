Edizione n° 6083

BALLON D'ESSAI

"PUGLIA ROSE'" // “Manfredonia da record”. “Grazie a Puglia Rosè: migliaia di persone, hotel sold out per l’evento che apre l’estate 2026”
31 Maggio 2026 - ore  16:30

CALEMBOUR

CASA NON SOLLIEVO // “Casa Sollievo della Sofferenza, cresce l’incertezza: oltre 600 infermieri pronti a lasciare l’ospedale”
31 Maggio 2026 - ore  14:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Concorsi Provincia Foggia, precisazioni sulle prove scritte

CONCORSI PROVINCIA Concorsi Provincia Foggia, precisazioni sulle prove scritte

Possibile uso del supporto cartaceo per i quiz a risposta multipla. Confermati requisiti, materie, criteri e punteggi

PROVINCIA DI FOGGIA, PH SQ

PROVINCIA DI FOGGIA, PH SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – La Provincia di Foggia ha approvato precisazioni tecnico-operative sulle modalità di svolgimento delle prove scritte relative ai concorsi per un posto da Esperto giuridico-amministrativo e un posto da Istruttore giuridico-amministrativo.

L’atto chiarisce che, pur restando confermata la struttura delle prove, l’amministrazione potrà utilizzare il supporto cartaceo per i quiz a risposta multipla, mantenendo invece la modalità digitale per le domande a risposta aperta sintetica previste nel concorso per Esperto giuridico-amministrativo.

La Provincia precisa che le integrazioni hanno natura esclusivamente organizzativa e non modificano requisiti di partecipazione, materie d’esame, criteri di valutazione o punteggi. Non è quindi prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

L’amministrazione assicura comunque il rispetto dei principi di imparzialità, par condicio, anonimato, efficienza organizzativa e buon andamento dell’azione amministrativa. Saranno inoltre garantite la segretezza delle operazioni concorsuali, la tracciabilità delle procedure di correzione e l’abbinamento nominativo solo dopo la conclusione delle valutazioni.

Il provvedimento dispone la pubblicazione degli avvisi ai candidati sul Portale unico del reclutamento “inPA” e sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. Il responsabile del procedimento è il dirigente Giuseppe Diella.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO