FOGGIA – La Provincia di Foggia ha approvato precisazioni tecnico-operative sulle modalità di svolgimento delle prove scritte relative ai concorsi per un posto da Esperto giuridico-amministrativo e un posto da Istruttore giuridico-amministrativo.

L’atto chiarisce che, pur restando confermata la struttura delle prove, l’amministrazione potrà utilizzare il supporto cartaceo per i quiz a risposta multipla, mantenendo invece la modalità digitale per le domande a risposta aperta sintetica previste nel concorso per Esperto giuridico-amministrativo.

La Provincia precisa che le integrazioni hanno natura esclusivamente organizzativa e non modificano requisiti di partecipazione, materie d’esame, criteri di valutazione o punteggi. Non è quindi prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

L’amministrazione assicura comunque il rispetto dei principi di imparzialità, par condicio, anonimato, efficienza organizzativa e buon andamento dell’azione amministrativa. Saranno inoltre garantite la segretezza delle operazioni concorsuali, la tracciabilità delle procedure di correzione e l’abbinamento nominativo solo dopo la conclusione delle valutazioni.

Il provvedimento dispone la pubblicazione degli avvisi ai candidati sul Portale unico del reclutamento “inPA” e sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. Il responsabile del procedimento è il dirigente Giuseppe Diella.