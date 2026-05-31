Cristo del Gargano, fino a 100 posti di lavoro e milioni di euro di ricadute: i numeri del progetto

MANFREDONIA – Un’opera monumentale alta 22 metri, realizzata con tecnologie innovative, materiali d’avanguardia e una forte carica simbolica. È questa la visione contenuta nella proposta progettuale “Il Cristo del Gargano”, presentata dall’ingegnere Michelangelo De Meo ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto Comunale di Manfredonia. Un dossier di oltre 200 pagine che non si limita alla descrizione di una statua religiosa, ma delinea una strategia di sviluppo territoriale che punta a fare del Gargano un nuovo polo internazionale del turismo culturale, paesaggistico e spirituale.

L’idea è quella di realizzare una grande scultura del Cristo in posizione panoramica sul Gargano, concepita come landmark contemporaneo capace di coniugare fede, architettura, innovazione e attrazione turistica. La struttura, secondo le ipotesi preliminari contenute nella proposta, sarebbe alta circa 22 metri, con un’apertura delle braccia di oltre 20 metri e piattaforme panoramiche collocate sulle mani, raggiungibili attraverso ascensori e percorsi interni.

L’aspetto più rilevante della proposta riguarda il potenziale impatto economico sul territorio. Secondo le simulazioni contenute nel documento, il Cristo del Gargano potrebbe attirare tra 80.000 e 180.000 visitatori l’anno in uno scenario prudenziale e fino a 300.000-500.000 visitatori annui in uno scenario ottimistico.

Le stime elaborate dal proponente indicano un indotto economico annuale compreso tra 3 e 5 milioni di euro nello scenario conservativo e tra 9 e 15 milioni di euro nello scenario più favorevole. Le ricadute interesserebbero direttamente alberghi, bed and breakfast, ristorazione, commercio locale, servizi turistici e attività culturali.

Nel dossier si evidenzia come ogni visitatore possa generare una spesa media aggiuntiva compresa tra 30 e 50 euro tra ristorazione, trasporti, souvenir e servizi. Applicando tali valori a un flusso di circa 100 mila visitatori annui, l’indotto stimato raggiungerebbe già tra 3 e 5 milioni di euro all’anno.

Occupazione e lavoro

Il progetto prevede effetti anche sul fronte occupazionale. Durante la fase di costruzione, stimata tra due e tre anni, si ipotizza l’impiego di 80-100 addetti medi annui tra ingegneri, architetti, geometri, tecnici specializzati, imprese edili, impiantisti e personale della logistica.

A regime, la gestione dell’attrazione potrebbe generare tra 15 e 25 posti di lavoro stabili, legati a biglietteria, accoglienza, manutenzione, sicurezza, pulizia, guide turistiche e organizzazione di eventi.

Uno degli elementi distintivi del progetto riguarda la tecnologia costruttiva. La struttura sarebbe realizzata mediante un telaio in acciaio inox AISI 316L, rivestito con fasce in titanio e materiali compositi GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). La scelta è motivata dalla necessità di garantire elevata resistenza alla corrosione marina, leggerezza strutturale e bassi costi manutentivi.

Secondo le valutazioni contenute nella relazione, l’impiego di titanio e materiali compositi consentirebbe di ridurre drasticamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con una vita utile dell’opera stimata in oltre un secolo. Il dossier sostiene inoltre che l’investimento iniziale potrebbe essere ammortizzato in circa otto anni grazie ai minori costi manutentivi rispetto alle tecnologie tradizionali.

Finanziamento: niente fondi comunali diretti

Uno dei punti centrali della proposta riguarda la struttura finanziaria. Il modello ipotizzato punta prevalentemente su raccolta fondi popolare, donazioni private, sponsorizzazioni etiche, crowdfunding e contributi provenienti da fondazioni culturali e religiose.

Il progetto prevede inizialmente la costituzione dell’associazione “Amici del Cristo del Gargano” e successivamente della Fondazione ETS “Veneranda Fabbrica del Cristo del Gargano”, che avrebbe il compito di gestire raccolte fondi, accedere al 5 per mille, partecipare a bandi pubblici nazionali ed europei e intercettare finanziamenti da fondazioni bancarie e soggetti privati.

Tra le possibili fonti di sostegno economico vengono citati fondi europei, programmi regionali, contributi statali dedicati alla cultura e al turismo, partenariati pubblico-privati e strumenti fiscali come l’Art Bonus, ove applicabile.

La proposta individua nel turismo religioso uno dei principali motori di sviluppo. Manfredonia si trova infatti al centro di un’area che comprende San Giovanni Rotondo, meta dei pellegrinaggi legati a Padre Pio, e Monte Sant’Angelo, sede del Santuario di San Michele Arcangelo riconosciuto dall’Unesco.

Secondo il documento, il Cristo del Gargano potrebbe completare questo “triangolo spirituale”, intercettando flussi turistici già esistenti e contribuendo a destagionalizzare le presenze durante tutto l’arco dell’anno. L’obiettivo dichiarato è aumentare la permanenza media dei visitatori sul territorio e favorire una maggiore distribuzione delle presenze anche nei mesi autunnali e primaverili.

Dal punto di vista architettonico, il Cristo del Gargano si distingue dai tradizionali monumenti religiosi per una concezione definita “archiscultorea”. La figura non sarebbe un blocco pieno ma una struttura aperta, composta da fasce intrecciate che consentono alla luce e al paesaggio di attraversarla visivamente. Al suo interno troverebbero posto ascensore panoramico, scala elicoidale e percorsi di visita.

Le mani aperte ospiterebbero terrazze panoramiche in vetro capaci di offrire viste a 360 gradi sul Golfo di Manfredonia e sul promontorio garganico, mentre il basamento sarebbe caratterizzato da pavimentazioni luminose, fontane scenografiche e sistemi di illuminazione artistica.

La stessa relazione riconosce tuttavia alcune possibili criticità: compatibilità paesaggistica, presenza di vincoli ambientali, necessità di una variante urbanistica, gestione futura dell’opera e accettazione sociale del progetto. Questioni che dovranno essere affrontate attraverso studi di fattibilità, valutazioni ambientali e confronto con enti competenti e comunità locali.

Nelle conclusioni del dossier, il Cristo del Gargano viene presentato come un’infrastruttura culturale capace di produrre sviluppo, occupazione e nuova attrattività per l’intero territorio. Un’opera che, nelle intenzioni del promotore, dovrebbe trasformare Manfredonia in una delle nuove icone del turismo religioso e paesaggistico del Mediterraneo.

Al momento si tratta ancora di una proposta preliminare, priva di progettazione definitiva e soggetta a tutte le verifiche tecniche, urbanistiche, ambientali e finanziarie previste dalla normativa. Ma il dibattito è già aperto: tra chi vede nell’opera una straordinaria opportunità di rilancio del territorio e chi ritiene necessario approfondire con attenzione costi, sostenibilità e impatto paesaggistico prima di qualsiasi decisione definitiva