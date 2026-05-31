Dal Welfare raccontato al welfare vissuto: la voce di un caregiver familiare

“Gentile Redazione,

scrivo come padre e caregiver familiare di un bambino con disabilità residente nel territorio dell’Ambito Sociale di Manfredonia.

Negli ultimi giorni ho letto numerosi comunicati, post istituzionali e resoconti dedicati ai Welfare Days 2026 e alla presentazione del nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali. Ho letto parole importanti: inclusione, partecipazione, centralità della persona, progetto di vita, diritti, reti territoriali e comunità.

Sono parole che condivido pienamente.

Il problema nasce quando queste parole vengono confrontate con la realtà che molte famiglie vivono ogni giorno.

La Legge 328/2000 prevede il Progetto Individuale per le persone con disabilità. Non si tratta di una concessione o di un favore, ma di un diritto previsto dalla legge. Dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale scuola, servizi sociali, sanità e famiglia costruiscono insieme un percorso coordinato e personalizzato.

Nel mio caso, dopo anni di richieste, solleciti e segnalazioni, quel progetto continua a rimanere incompleto e privo di una concreta attuazione.

Per ottenere attenzione sulla situazione di mio figlio ho dovuto coinvolgere il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Anche dopo i suoi interventi e le sue richieste di aggiornamento rivolte al Comune e all’Ambito territoriale, le risposte sono arrivate con estrema difficoltà e solo a seguito di ulteriori solleciti.

La domanda che pongo non riguarda soltanto mio figlio.

Mi chiedo quante altre famiglie si trovino nella stessa situazione.

Mi chiedo quante persone con disabilità attendano ancora un vero progetto di vita.

Mi chiedo quante famiglie siano costrette a trasformarsi in esperti di normativa, protocolli, PEC e accessi agli atti per ottenere ciò che dovrebbe essere garantito automaticamente.

Da caregiver familiare non chiedo privilegi. Chiedo semplicemente che la legge venga applicata. Chiedo che i diritti non dipendano dalla capacità di una famiglia di insistere, protestare o sollecitare continuamente. Chiedo che il welfare venga valutato non per i convegni organizzati o per i post pubblicati sui social, ma per la capacità concreta di migliorare la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali parla di persona al centro.

Come genitore, mi auguro che questa non resti soltanto una dichiarazione d’intenti.

Perché quando un bambino con disabilità e la sua famiglia attendono per anni un percorso realmente condiviso, il problema non è la mancanza di parole.

Il problema è la mancanza di risposte.”

Francesco Marasco

Genitore e caregiver familiare

Manfredonia (FG)