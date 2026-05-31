GARGANO – Buone notizie per pendolari, residenti e turisti: da lunedì 1° giugno torna pienamente operativa la linea ferroviaria San Severo–Apricena–San Nicandro–Peschici Calenella. Si concludono infatti gli interventi di ammodernamento che negli ultimi mesi hanno interessato la tratta, consentendo la ripresa della normale circolazione ferroviaria e la contestuale sospensione dei servizi sostitutivi effettuati con autobus.

I lavori, programmati da Ferrovie del Gargano, hanno riguardato il miglioramento delle infrastrutture e l’innalzamento degli standard di sicurezza lungo la linea, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente e affidabile per gli utenti.

La riapertura arriva in un momento strategico per il territorio, alla vigilia della stagione estiva, quando migliaia di visitatori raggiungono il promontorio garganico per trascorrere le vacanze nelle principali località turistiche della costa.

«Si tratta di lavori utili e importanti – ha dichiarato il presidente di Ferrovie del Gargano, Vincenzo Scarcia Germano –. Gli interventi di questo primo lotto hanno inevitabilmente comportato riduzioni e soppressioni di alcuni servizi, ma i benefici che porteranno a tutti i viaggiatori saranno di gran lunga superiori ai disagi temporaneamente sopportati».

Il presidente ha inoltre sottolineato che il completamento delle opere consentirà di affrontare con maggiore efficienza il periodo di maggiore affluenza. «Da lunedì si tornerà a viaggiare con regolarità, eliminando i bus sostitutivi e riducendo i disagi per l’utenza. Ci scusiamo per gli inconvenienti registrati durante il periodo dei lavori, ma si trattava di interventi non più rinviabili».

Con il ripristino del servizio ferroviario, la tratta San Severo–Peschici Calenella torna a rappresentare uno dei collegamenti fondamentali per la mobilità del Gargano, favorendo gli spostamenti quotidiani dei residenti e contribuendo allo sviluppo turistico del territorio.

La riattivazione della linea conferma il ruolo centrale della ferrovia nel sistema dei trasporti della provincia di Foggia, offrendo un’alternativa sostenibile e funzionale per raggiungere le località del promontorio garganico durante l’estate 2026.

Fonte: Rete Gargano