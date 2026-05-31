Edizione n° 6083

BALLON D'ESSAI

"PUGLIA ROSE'" // “Manfredonia da record”. “Grazie a Puglia Rosè: migliaia di persone, hotel sold out per l’evento che apre l’estate 2026”
31 Maggio 2026 - ore  16:30

CALEMBOUR

CASA NON SOLLIEVO // “Casa Sollievo della Sofferenza, cresce l’incertezza: oltre 600 infermieri pronti a lasciare l’ospedale”
31 Maggio 2026 - ore  14:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Luis Enrique e la dedica al suo insegnante di italiano: chi è Claudio Bisceglia (di Manfredonia)

ENRIQUE - BISCEGLIA Luis Enrique e la dedica al suo insegnante di italiano: chi è Claudio Bisceglia (di Manfredonia)

Dopo il trionfo in Champions League, Luis Enrique ha scelto di ricordare un volto lontano dai riflettori ma fondamentale nella sua avventura italiana

Luis Enrique e la dedica al suo insegnante di italiano: chi è Claudio Bisceglia (di Manfredonia)

Luis Enrique e la dedica al suo insegnante di italiano: chi è Claudio Bisceglia (di Manfredonia) - ph repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Maggio 2026
Manfredonia // Santa Maradona Football Club //

Dopo il trionfo in Champions League, Luis Enrique ha scelto di ricordare un volto lontano dai riflettori ma fondamentale nella sua avventura italiana: Claudio Bisceglia, professore e interprete della Roma.

“Devo ringraziare il mio caro amico Claudio Bisceglia, il mio insegnante romanista”. Con queste parole, pronunciate davanti ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore spagnolo ha voluto dedicare il successo europeo a una persona speciale, conosciuta durante la sua esperienza sulla panchina giallorossa.

Non è la prima volta che accade. Già nel 2015, dopo la vittoria della Champions League con il Barcellona contro la Juventus, Luis Enrique aveva citato Bisceglia, confermando un legame nato a Roma e mai interrotto.

Originario di Manfredonia, in provincia di Foggia, Claudio Bisceglia vive da anni nella Capitale, dove lavora come insegnante di lingue e interprete per la Roma. Fu lui, nella stagione 2011-2012, ad aiutare Luis Enrique a imparare l’italiano in tempi rapidissimi, permettendogli di comunicare con naturalezza con squadra, stampa e ambiente romanista.

Negli anni, Bisceglia è diventato una figura preziosa all’interno del club. Anche José Mourinho ne parlò pubblicamente con grande stima, definendolo “un fenomeno” durante una conferenza stampa.

Riservato, lontano dalla ribalta, Bisceglia preferisce non commentare troppo. Ma le parole di Luis Enrique raccontano più di qualsiasi intervista: dietro i grandi successi, spesso, ci sono anche rapporti umani sinceri, nati lontano dai trofei e rimasti vivi nel tempo.

Fonte: la Repubblica, articolo di Niccolò Maurelli pubblicato il 31 maggio 2026.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO