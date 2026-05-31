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ANTI INCENDI Manfredonia, ordinanza anti incendi lungo la ferrovia Foggia Manfredonia

Obbligo di pulizia dei terreni confinanti con la linea ferroviaria entro 30 giorni dalla pubblicazione

STAZIONE MANFREDONIA

STAZIONE MANFREDONIA - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha emanato un’ordinanza per eliminare i fattori di rischio incendio nelle aree limitrofe alla linea ferroviaria Foggia-Manfredonia.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Domenico La Marca, nasce da una richiesta di Rete Ferroviaria Italiana e impone ai proprietari e detentori di terreni confinanti con la sede ferroviaria di rimuovere vegetazione secca, materiali combustibili e ogni elemento potenzialmente pericoloso.

L’obbligo riguarda le aree fino a 20 metri dal confine ferroviario durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi. I destinatari dell’ordinanza dovranno procedere entro 30 giorni dalla pubblicazione, ripristinando condizioni adeguate di igiene e sicurezza.

Il Comune richiama le norme del DPR 753/1980 sulle distanze di sicurezza lungo i tracciati ferroviari, evidenziando che la presenza di vegetazione secca o materiali infiammabili può rappresentare un grave pericolo per l’incolumità pubblica, per i viaggiatori e per la regolare circolazione dei treni.

L’ordinanza dispone anche lo smaltimento dei rifiuti vegetali e non vegetali presso siti autorizzati, tramite ditte abilitate, con trasmissione del formulario di identificazione dei rifiuti all’Ufficio Ambiente del Comune di Manfredonia.

In caso di mancato rispetto del provvedimento sono previste sanzioni amministrative da 150 a 500 euro, salvo ulteriori responsabilità civili o penali in caso di incidenti, danni al pubblico servizio o pericoli per l’incolumità pubblica.

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di vigilare sull’esecuzione dell’ordinanza, mentre RFI dovrà segnalare eventuali situazioni di pericolo derivanti da inadempienze lungo la tratta ferroviaria.

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