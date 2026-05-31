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Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, auto prende fuoco: cittadino evita il peggio prima dell’arrivo dei soccorsi

MONTE SANT'ANGELO AUTO Monte Sant’Angelo, auto prende fuoco: cittadino evita il peggio prima dell’arrivo dei soccorsi

L'incendio si è sviluppato intorno alle ore 16, generando forte preoccupazione tra i presenti per il rischio che il rogo potesse estendersi ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Monte Sant'Angelo, auto prende fuoco: cittadino evita il peggio prima dell'arrivo dei soccorsi

Monte Sant'Angelo, auto prende fuoco: cittadino evita il peggio prima dell'arrivo dei soccorsi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO – Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri in località Chiancamasitto, nel territorio di Monte Sant’Angelo, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

L’incendio si è sviluppato intorno alle ore 16, generando forte preoccupazione tra i presenti per il rischio che il rogo potesse estendersi ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Provvidenziale si è rivelato l’intervento del residente Tommaso Tomaiuolo, che, accortosi dell’emergenza, è riuscito a contenere e domare le fiamme prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, evitando conseguenze ben più gravi.

«Meno male che mi sono trovato sul posto, altrimenti sarebbe successo un vero caos: si sarebbero incendiate tutte le auto», ha raccontato Tomaiuolo.

Grazie alla sua tempestività, il rogo è stato spento e si è scongiurato il propagarsi delle fiamme ai mezzi circostanti. Sul posto sono successivamente intervenuti i Vigili del Fuoco per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.

Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio del veicolo.

Monte Sant'Angelo, auto prende fuoco: cittadino evita il peggio prima dell'arrivo dei soccorsi
Monte Sant’Angelo, auto prende fuoco: cittadino evita il peggio prima dell’arrivo dei soccorsi

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