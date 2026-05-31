MONTE SANT’ANGELO – Nuovo passo avanti per il progetto di valorizzazione dei due siti UNESCO presenti a Monte Sant’Angelo. L’amministrazione comunale ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione della campagna di comunicazione legata al progetto strategico finanziato dalla Regione Puglia.
L’intervento rientra nel programma regionale dedicato alla valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO pugliese, che assegna a ciascuno dei tre Comuni sede di siti riconosciuti dall’UNESCO un contributo massimo di 50 mila euro.
Il progetto “Monte Sant’Angelo, la Città dei Due Siti UNESCO” mira a rafforzare le attività di promozione turistica e culturale attraverso una campagna integrata che comprenderà attività digitali, social media e produzione di materiali cartacei.
Per l’attuazione dell’iniziativa il Comune ha previsto una spesa di 17.946 euro IVA inclusa e procederà mediante affidamento diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione.
L’amministrazione ha individuato come operatore economico da invitare alla trattativa la società MADE di Sabrina Maitilasso, ritenuta in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie per svolgere attività analoghe a quelle richieste dal progetto.