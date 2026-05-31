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Home // Attualità // Osteopatia, svolta storica: entra ufficialmente nel Servizio sanitario nazionale

OSTEOPATIA SSN Osteopatia, svolta storica: entra ufficialmente nel Servizio sanitario nazionale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sull'equipollenza dei titoli. Più tutele per i pazienti, regole uniformi per i professionisti e nuove prospettive per l'integrazione nella sanità pubblica.

Il corridoio di un ospedale in un'immagine d'archivio. ANSA/ CESARE ABBATE

Il corridoio di un ospedale in un'immagine d'archivio. ANSA/ CESARE ABBATE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Maggio 2026
Attualità // Medicina //

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sull’equipollenza dei titoli. Più tutele per i pazienti, regole uniformi per i professionisti e nuove prospettive per l’integrazione nella sanità pubblica.

ROMA – Dopo anni di attesa, l’osteopatia compie il passo decisivo verso la piena integrazione nel sistema sanitario italiano. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina l’equipollenza dei titoli pregressi, si completa infatti il percorso normativo che riconosce definitivamente l’osteopata come professionista sanitario.

Si tratta dell’ultimo tassello di una riforma avviata nel 2018 con la legge Lorenzin, che aveva introdotto il riconoscimento della professione. Negli anni successivi sono arrivati il profilo professionale, gli accordi tra Stato e Regioni e il corso di laurea universitario abilitante. Ora il nuovo decreto definisce anche le modalità di valutazione dei titoli e delle esperienze maturate dai professionisti già attivi.

Maggiori garanzie per i pazienti

La novità più rilevante riguarda la tutela dei cittadini. Finora il settore era caratterizzato da percorsi formativi molto diversi tra loro. Con il nuovo sistema, invece, gli osteopati dovranno dimostrare requisiti professionali e formativi precisi, verificabili e uniformi su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo è garantire standard più elevati di qualità e sicurezza nelle prestazioni offerte ai pazienti, superando una fase di forte eterogeneità che ha caratterizzato il comparto negli ultimi anni.

Secondo le stime del settore, il processo di riconoscimento interesserà tra i 15mila e i 20mila professionisti già operativi in Italia.

Prestazioni gratuite? Non ancora

Tra i quesiti più frequenti vi è quello relativo alla possibilità di accedere a trattamenti osteopatici a carico del Servizio sanitario nazionale.

Al momento la risposta è negativa. Il decreto non introduce automaticamente prestazioni gratuite o rimborsate dal sistema pubblico. Tuttavia crea le condizioni giuridiche e organizzative affinché l’osteopatia possa essere progressivamente inserita nei percorsi assistenziali della sanità pubblica.

Un passaggio che potrebbe aprire nuove prospettive soprattutto nell’ambito della gestione dei disturbi muscolo-scheletrici, dove già oggi molti medici consigliano il ricorso a trattamenti osteopatici.

Verso la nascita dell’albo professionale

Tra gli effetti più significativi della riforma figura anche la prospettiva dell’istituzione di un albo professionale dedicato.

L’iscrizione diventerà il requisito necessario per esercitare la professione, come già avviene per infermieri, fisioterapisti e altre figure sanitarie. L’albo avrà inoltre una funzione di vigilanza e controllo, contribuendo a contrastare fenomeni di abusivismo professionale e a garantire il rispetto delle norme deontologiche.

Un riconoscimento atteso da anni

Il riconoscimento dell’osteopatia arriva al termine di un lungo percorso istituzionale, segnato da confronti e dibattiti sul ruolo della disciplina all’interno del sistema sanitario.

La scelta del legislatore è stata quella di procedere gradualmente, attraverso la definizione delle competenze professionali, la formazione universitaria e la verifica dei titoli acquisiti.

Con il nuovo decreto, l’osteopatia entra ufficialmente nell’architettura della sanità italiana. Non significa che da domani sarà disponibile in tutti gli ambulatori pubblici, ma rappresenta un passaggio storico che apre la strada a una futura integrazione nei servizi del Servizio sanitario nazionale. Lo riporta tgcom24.com.

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