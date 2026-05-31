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LYDIA COLANGELO Presunti ricatti a sfondo sessuale e pressioni al sindaco: “Denunci nelle sedi competenti”

A San Severo continuano a fare scalpore e a far discutere le dichiarazioni di Lidya Colangelo

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Lidya Colangelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Maggio 2026
Politica // San Severo //

È definitivamente saltato l’appuntamento dal notaio per archiviare anzitempo l’esperienza amministrativa targata Colangelo a San Severo, ma le parole pronunciate dal sindaco in Consiglio comunale continuano a destare scalpore in città.

Lidya Colangelo, come già riportato su queste colonne, ha parlato pubblicamente di presunti ricatti sessuali: “Molti errori sono stati fatti, uno in particolare – e me ne prendo tutta la responsabilità -, esattamente un anno fa, quando mi sono fidata di consiglieri sbagliati, che mi hanno indicato strade che poi si sono rivelate infauste e che hanno messo in discussione la mia dignità personale, minacciando, dietro richieste che nulla hanno a che vedere con la politica, ma che riguardano la mia sfera femminile e sessuale, l’equilibrio di questa maggioranza”.

“Denunci nelle sedi competenti”
Nelle ore successive, ha ricevuto messaggi di solidarietà bipartisan, perlopiù da politici fuori da Palazzo Celestini, ma anche sollecitazioni a denunciare nelle sedi competenti. È il caso del deputato di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra. Le presunte minacce e gli episodi di aggressione verbale, se confermati, risulterebbero di “estrema gravità e non compatibili con il corretto confronto politico e istituzionale”, osserva.

“In un contesto democratico, il rispetto della dignità personale e istituzionale deve essere sempre garantito, senza alcuna eccezione. È necessario che simili episodi, qualora rispondenti al vero, vengano portati con determinazione nelle sedi competenti affinché sia fatta piena luce sui fatti”, aggiunge il parlamentare, rinnovando il suo incoraggiamento al sindaco Colangelo ad andare avanti nel suo mandato, “per non perdere le progettualità per San Severo e per i sanseveresi, nella convinzione che le istituzioni debbano essere tutelate da ogni forma di pressione impropria e che il confronto politico non possa mai travalicare i limiti del rispetto personale”.

San Severo – conclude La Salandra – “ha diritto a un dibattito pubblico fondato esclusivamente su contenuti politici e amministrativi, mentre le vicende di carattere personale non possono e non devono contaminare la vita istituzionale della città”.

Lo riporta foggiatoday.it.

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