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Electroacoustic Sounds Prosegue la V edizione di “Electroacoustic Sounds”

Tre giornate dedicate a musica elettronica, audiovisivo e performance dal vivo

Prosegue la V edizione di “Electroacoustic Sounds”

Prosegue la V edizione di “Electroacoustic Sounds”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Maggio 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA, maggio 2026 – Dopo il successo della serata inaugurale, che ha visto l’Orchestra d’archi Young diretta da Andrea Palmacci eseguire sei novità assolute per archi ed elettronica, prosegue la quinta edizione di Electroacoustic Sounds, la rassegna del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia dedicata alla musica elettroacustica e alle arti multimediali.

I prossimi appuntamenti si terranno il 3, 4 e 5 giugno 2026 alle ore 17:30 (porta dalle 17:00) presso l’Auditorium del Conservatorio. Tre giornate che metteranno al centro il rapporto tra suono, tecnologia, immagine e performance, con ospiti, studenti e collaborazioni internazionali.

La direzione artistica della rassegna è affidata ai docenti Domenico De Simone, Nicola Monopoli e Umberto Ugoberti, che curano anche il coordinamento delle attività artistiche e tecniche del festival. Alla gestione audio, video e luci collaborano inoltre gli studenti della Classe di Tecnico del Suono del Conservatorio.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in Composizione Elettroacustica, Arti Sonore e Applicazioni Intermediali del Conservatorio, coordinato da Nicola Monopoli. Per questa edizione il festival coinvolge anche l’Accademia delle Arti di Banja Luka (Bosnia Erzegovina), l’Università delle Arti di Belgrado (Serbia) e il Master in Sonic Arts dell’Università di Roma Tor Vergata.

Si comincia mercoledì 3 giugno con il concerto “Spazi e Voci del Mondo”, realizzato in collaborazione con l’Accademia delle Arti di Banja Luka. Lo spettacolo sarà dedicato alla musica acusmatica, al live electronics e all’audiovisivo, includendo performance dal vivo, improvvisazioni elettroniche e opere audio-video. In programma lavori di M. Angiolillo, D. De Stefano, L. Dell’Anno, C. Florio, M. Frisoli, G.P. Longo, G. Manfreda, F. Mehić, A. Melissano, A. Saracino, A. Tangari ed E. Venturini.

Giovedì 4 giugno sarà la volta di “Ritmi e Circuiti”, concerto nato dalla collaborazione con l’Accademia delle Arti di Banja Luka e l’Università delle Arti di Belgrado. Il programma proporrà opere di A. de Girolamo, C. Donofrio, C. Florio, M. Guerra, M. Mancini, D. Mastikosa, T. Milosevic, N. Pappalettera, M. Pavia e S. Piacentini, incentrate sull’interazione tra strumenti acustici ed elettronica dal vivo. Parteciperanno, tra gli altri, S. Sellitri e N. Pappalettera al pianoforte, M. Mancini al sassofono ed E. Granieri al cajón.

La rassegna si concluderà venerdì 5 giugno con “Luce, Gesto, Suono”, appuntamento realizzato in collaborazione con il Master in Sonic Arts dell’Università di Roma Tor Vergata e che vedrà ospiti il Direttore del Master Giovanni Costantini e il decano della musica elettroacustica italiana Giorgio Nottoli. Il concerto unirà musica, danza e dimensione visiva attraverso le composizioni di G. Costantini, D. De Simone, N. Monopoli, G. Nottoli e U. Ugoberti. Interverranno P. Doronzo al flauto, M. Gioiosa al pianoforte, L. Sbaffi al sassofono e la danzatrice P.I. Peña, proveniente dal Conservatorio Superiore di Danza di Valencia “Nacho Duato” coadiuvata dal light design e regia luci di E. Venturini.

La regia del suono e multimediale per i tre eventi sarà curata da N. Monopoli, A. Siesto e da E. Venturini stesso.

Con questa quinta edizione, Electroacoustic Sounds continua il proprio percorso di ricerca e produzione artistica dedicato ai linguaggi della musica contemporanea e delle arti elettroniche.

I concerti sono a ingresso libero.

Contatti e informazioni

Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”
Piazza Vincenzo Nigri, 13 – Foggia
www.conservatoriofoggia.it

 

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