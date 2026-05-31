FOGGIA / MOTTA MONTECORVINO – La Provincia di Foggia candiderà un progetto per la sistemazione del dissesto idrogeologico lungo la SP 145 “Motta Montecorvino – zona Marseglia”, nell’ambito dell’avviso pubblico nazionale dedicato alla prevenzione del rischio sismico nelle aree interne.

La deliberazione del presidente della Provincia riguarda la partecipazione all’avviso per la selezione di interventi su edifici pubblici, elisuperfici e opere d’arte stradali nei territori classificati come “aree interne” in zona sismica 1 e 2.

L’avviso mette a disposizione complessivamente 200 milioni di euro: 100 milioni per edifici pubblici, 10 milioni per elisuperfici e 90 milioni per opere d’arte stradali, come ponti, viadotti, gallerie, cavalcavia, sottopassi, tombini idraulici, muri di sostegno e paratie.

Il progetto individuato dalla Provincia riguarda il primo stralcio dei lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla SP 145. Il Comune di Motta Montecorvino rientra in zona sismica 2 e figura tra i territori ammessi dall’avviso pubblico.

Per l’intervento è stato acquisito il CUP F82C26000080001. In caso di finanziamento, l’opera sarà inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 mediante apposito aggiornamento. Il RUP indicato nell’atto è l’ingegner Luciano Follieri, dirigente del Settore Viabilità.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle aree più fragili del territorio provinciale, garantendo accessibilità, collegamenti e percorsi di emergenza anche in caso di eventi calamitosi.