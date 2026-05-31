FERRARA – «Litigavano spesso. Le avevamo consigliato di andare via e di denunciare, ma non è riuscita a farlo». Sono parole cariche di amarezza quelle pronunciate dai vicini di casa di Samanta Zironi, la donna di 50 anni uccisa nella sua abitazione di Ferrara. Per il delitto è stato fermato il marito, Vladimiro Lombardi, la cui posizione è ora al vaglio della magistratura.

La tragedia si è consumata nell’appartamento dove la coppia viveva da anni. Secondo le prime ricostruzioni investigative, la donna sarebbe stata colpita mortalmente con un coltello da cucina, rinvenuto e sequestrato dagli inquirenti durante i rilievi effettuati nell’abitazione.

A raccontare il clima che si respirava all’interno della coppia sono alcuni residenti della zona. Gloria Grandi, vicina di casa della vittima, ha ricordato come le tensioni fossero frequenti e spesso motivo di preoccupazione per chi abitava nello stesso stabile. «Quando ho visto arrivare la polizia ho pensato subito a loro», ha raccontato. «Le avevo suggerito di allontanarsi e di tornare da sua madre. Mi aveva detto che avrebbe denunciato, ma non ha avuto il tempo di farlo».

Anche un’altra vicina riferisce di episodi che in passato avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In una circostanza, racconta, Samanta avrebbe chiesto aiuto durante una lite particolarmente accesa, inducendo i residenti a contattare i carabinieri.

L’ultimo litigio sarebbe stato udito dai vicini nella giornata di venerdì. Nelle ore successive, intorno alle tre del mattino, Lombardi avrebbe contattato il 118 sostenendo che la moglie si fosse tolta la vita. All’arrivo dei soccorritori, però, la donna è stata trovata priva di vita nella camera da letto. Gli accertamenti immediatamente avviati dagli investigatori hanno portato al fermo dell’uomo, che dovrà comparire davanti al giudice per la convalida della misura.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, la vittima sarebbe stata raggiunta da una sola coltellata al torace, risultata fatale. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore trascorse dalla coppia e verificando eventuali precedenti episodi di violenza domestica. La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della prevenzione della violenza di genere e dell’importanza delle segnalazioni tempestive nei casi di maltrattamenti e conflittualità familiare.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della tragedia che ha scosso la città di Ferrara.

Fonte: Leggo.it