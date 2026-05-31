Siponto, imprenditore di Lucera in moto a Manfredonia: "Solo davanti agli stabilimenti hanno pulito, il resto è abbandonato. Terribile!"

MANFREDONIA – Dopo la segnalazione pubblicata stamani da StatoQuotidiano sullo stato della spiaggia libera di Siponto, continuano ad arrivare testimonianze da cittadini e visitatori che denunciano condizioni di scarsa manutenzione lungo ampi tratti del litorale.

Tra queste, quella di Gianni, imprenditore di Lucera, in queste ore a Manfredonia insieme alla compagna per un fine settimana in moto. L’uomo descrive una situazione che, a suo dire, va ben oltre il tratto immortalato nelle fotografie già pubblicate.

“Quello che si vede è tra il Lido Sabbiadoro e La Conchiglia, ma l’erbaccia è praticamente ovunque. La foto non rende nemmeno bene l’idea. Davanti al Sabbiadoro hanno pulito e sistemato la battigia, ma tutto il resto del litorale è nelle stesse condizioni.”

Secondo il racconto, la vegetazione spontanea ha ormai invaso ampie porzioni delle spiagge libere, rendendo difficile l’accesso al mare. “In alcuni punti è praticamente impossibile attraversarla per andare a fare il bagno. Ci sono insetti dappertutto e il disagio è evidente.”

La segnalazione riaccende l’attenzione sul tema della manutenzione degli arenili pubblici a pochi giorni dall’avvio effettivo della stagione balneare. A fine maggio, infatti, cittadini e turisti si aspettano di trovare spiagge accessibili e decorose, soprattutto in una località costiera che punta sull’accoglienza e sul turismo.

Le testimonianze raccolte nelle ultime ore descrivono invece una situazione giudicata insoddisfacente in diversi punti delle spiagge libere di Manfredonia, con l’auspicio che possano essere programmati interventi tempestivi di pulizia e riqualificazione.

“Che cosa si aspetta?”, è la domanda che molti frequentatori del litorale rivolgono alle istituzioni competenti, chiedendo un rapido ripristino delle condizioni di fruibilità degli arenili pubblici.