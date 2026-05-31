ORTA NOVA (FOGGIA) – Emergono nuovi dettagli sull’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Orta Nova, nel Foggiano, costato la vita al sedicenne Andrea Procaccino. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dalle autorità, tutti e cinque i minorenni che viaggiavano a bordo dell’autovettura coinvolta nel sinistro presentavano un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Le analisi tossicologiche avrebbero inoltre evidenziato la positività ai cannabinoidi per due dei ragazzi. I cinque giovani, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, erano a bordo della vettura al momento dell’incidente. Andrea Procaccino, seduto come passeggero, ha perso la vita a seguito del violento impatto.

Le verifiche condotte dalle forze dell’ordine sono tuttora in corso e vengono svolte nel massimo riserbo, considerata la giovane età dei coinvolti e il forte impatto emotivo che la tragedia ha avuto sull’intera comunità di Orta Nova e del territorio foggiano.

Al centro delle indagini vi è anche la provenienza dell’automobile utilizzata dai ragazzi. Si tratta di una vettura con targa polacca che, secondo gli accertamenti effettuati finora, non risulta rubata. L’auto è intestata a un cittadino polacco ed è regolarmente coperta da assicurazione.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire come i cinque minorenni siano entrati in possesso del mezzo e chi fosse effettivamente alla guida al momento dell’incidente. Elementi che potrebbero risultare determinanti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

La morte del giovane Andrea Procaccino ha profondamente scosso la comunità locale, che nelle ultime ore si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo in un clima di dolore e sgomento.

Fonte: ANSA, 31 maggio 2026.