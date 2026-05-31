ORTANOVA – Un giovane ha perso la vita e altri quattro sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, intorno alle 3 del mattino, lungo la Strada Provinciale 80, nei pressi dell’Hotel Novelli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, i cinque ragazzi, tutti originari di Orta Nova, viaggiavano a bordo della stessa autovettura quando non si sarebbero fermati all’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri. Ne sarebbe scaturito un tentativo di fuga conclusosi tragicamente pochi minuti dopo.

Per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito autonomamente fuori strada andando a schiantarsi violentemente ai margini della carreggiata.

L’impatto si è rivelato devastante. Uno degli occupanti è deceduto sul colpo o poco dopo l’arrivo dei soccorsi, mentre gli altri quattro giovani hanno riportato ferite giudicate, secondo le prime informazioni disponibili, non gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha rapidamente raggiunto Orta Nova, dove la tragedia ha suscitato profondo dolore e sgomento nella comunità.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire tutti gli aspetti dell’incidente e verificare le circostanze che hanno portato alla mancata osservanza dell’alt e alla successiva uscita di strada.

FOTO VIDEO ENZO MAIZZI