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Home // 5 Reali Siti // Tragedia sulla SP 80 a Orta Nova: un morto e quattro feriti dopo la fuga all’alt dei Carabinieri

MORTALE ORTANOVA Tragedia sulla SP 80 a Orta Nova: un morto e quattro feriti dopo la fuga all’alt dei Carabinieri

Per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito autonomamente fuori strada

Tragedia sulla SP 80 nei pressi dell’Hotel Novelli: un morto e quattro feriti dopo la fuga all’alt dei Carabinieri

Tragedia sulla SP 80 nei pressi dell’Hotel Novelli: un morto e quattro feriti dopo la fuga all’alt dei Carabinieri ph maizzi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
31 Maggio 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

ORTANOVA – Un giovane ha perso la vita e altri quattro sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, intorno alle 3 del mattino, lungo la Strada Provinciale 80, nei pressi dell’Hotel Novelli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, i cinque ragazzi, tutti originari di Orta Nova, viaggiavano a bordo della stessa autovettura quando non si sarebbero fermati all’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri. Ne sarebbe scaturito un tentativo di fuga conclusosi tragicamente pochi minuti dopo.

Per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito autonomamente fuori strada andando a schiantarsi violentemente ai margini della carreggiata.

L’impatto si è rivelato devastante. Uno degli occupanti è deceduto sul colpo o poco dopo l’arrivo dei soccorsi, mentre gli altri quattro giovani hanno riportato ferite giudicate, secondo le prime informazioni disponibili, non gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha rapidamente raggiunto Orta Nova, dove la tragedia ha suscitato profondo dolore e sgomento nella comunità.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire tutti gli aspetti dell’incidente e verificare le circostanze che hanno portato alla mancata osservanza dell’alt e alla successiva uscita di strada. 

FOTO VIDEO ENZO MAIZZI

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

2 commenti su "Tragedia sulla SP 80 a Orta Nova: un morto e quattro feriti dopo la fuga all’alt dei Carabinieri"

  1. Queste sono le bravate dei giovani….
    Vengono chiamate brave persone ma poi fanno il contrario di tutto…

  2. Prima di avventurarci riflettiamo a cosa può succedere in seguito….
    Chiedendoci:
    Quello che sto facendo è buono per me e per glia altri o è un danno per me e per gli altri?
    Un abbraccio….

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