Esternalizzazione servizi cimiteriali, giudice dà ragione al Comune di Margherita

Margherita di Savoia – Il Tar Puglia ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla Congrega “Maria Ss. Addolorata” contro il bando, predisposto dall’Amministrazione comunale, con il quale si procederà alla esternalizzazione dei servizi cimiteriali. Nell’ordinanza di rigetto della sospensiva, il Tribunale Amministrativo evidenzia l’esclusione “del fumus e del pregiudizio grave ed irreparabile” nei confronti della Congrega e, altresì, “che il bando impugnato è relativo alla concessione di aree e servizi e che, rispetto a questi ultimi, la ricorrente (la Congrega n.d.r.), non ha dimostrato l’esistenza di titolo che ne legittimi alcuna pretesa”.

“I giudici del Tar – commenta il sindaco, Paolo Marrano – hanno confermato la valenza e l’efficacia normativa del bando. Mi preme sottolineare che le lagnanze della Congrega, in merito all’esternalizzazione dei servizi cimiteriali, non trovano fondamento, così come va ricordato – aggiunge il sindaco – che i servizi cimiteriali sono, per legge, sotto esclusiva responsabilità del Comune”. Per il sindaco la decisione del Tar “rappresenta anche una risposta alle forze d’opposizione che, creando disinformazione tra i cittadini, hanno strumentalizzato la vicenda del cimitero”. Sulla questione dell’esternalizzazione dei servizi cimiteriali, l’Amministrazione comunale ribadisce che le tariffe non saranno aumenta, che tutti i servizi resteranno invariati e che il cimitero verrà sistemato e ordinato. Smentita in maniera assoluta la voce, anche questa infondata, che si dovrà pagare il parcheggio del cimitero o, addirittura, per l’ingresso nello stesso.

Redazione Stato